Суда не доплывают до заправок 26

Пароходствам грозят убытки из-за роста цен на топливо.

Как выяснил “Ъ” , несмотря на меры, принятые правительством, рост цен на нефтепродукты продолжает серьезно беспокоить бизнес: с просьбой решить эту проблему к президенту РФ обратились владельцы речных судов. По их данным, акцизное судовое маловязкое топливо подорожало на 30%. Основной удар пришелся по круизным компаниям, которые продают билеты за год-полтора и не могут учесть резкие скачки цен. В отрасли опасаются, что без поддержки придется либо повышать тарифы, либо ждать банкротств судовладельцев.

Глава Союза транспортников России, первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов 18 июня сообщил в письме (копия есть у “Ъ”) Владимиру Путину о критическом состоянии отрасли из-за «беспрецедентного роста» цен на топливо. По данным союза, топливо в себестоимости транспортников составляет 30–50%. Цена на авиакеросин повысилась на 20%, рост цен на судовое топливо составил 10–30%.

При этом около 70% речных круизных судов фрахтуются иностранными турфирмами на год-полтора вперед и с учетом прежних цен топлива. Судоходные компании по итогам навигации будут убыточными, сообщает господин Ефимов. «Критическое положение» и в перевозках грузов, в том числе судами «река-море» в заграничном плавании. Среди вариантов решения проблемы союз указал рост тарифов на перевозки на 20–30%, банкротство предприятий или анализ с целью поиска некоего «оптимального баланса минимизации отрицательного эффекта» подорожания топлива.

По данным “Ъ”, средняя цена судового маловязкого топлива в 2017 году составляла 40,1 тыс. руб. за тонну с акцизом и НДС. Сейчас у прямых поставщиков цены достигают 51,5 тыс. руб. за тонну, прогноз средней цены топлива на 2018 год с акцизом и НДС — 50,8 тыс. руб. Глава Российской палаты судоходства Алексей Клявин отмечает, что вопрос нужно решать срочно, снижение акцизов (это согласовало правительство) не спасает капиталоемкий рынок судоходства, особенно сложно круизным компаниям.

Глава Московского речного пароходства (МРП) Константин Анисимов назвал рост цен на топливо «последним гвоздем, забитым в гроб» судоходных компаний. Обсуждается повышение пошлин на вывоз дизтоплива, отмена акцизов или увеличение возвратного акциза, возвращается 8 тыс. руб. за тонну на судовое маловязкое топливо с 55 тыс. руб., но с учетом роста цен надо повысить возврат до 20 тыс. руб., подчеркнул топ-менеджер.

Премьер Дмитрий Медведев 22 июня уже заявил о готовности поддержать компенсации потерь аграриев, такие решения нужны и для судовладельцев, уверен господин Анисимов. Обслуживание лизинговых платежей по танкерам МРП убыточно, пояснил он, перевозки песка с учетом цены топлива и остановки строек к ЧМ-2018 малорентабельны, круизный флот не приносит прибыль, так как многие туристы не приехали из-за роста стоимости билетов в связи с чемпионатом. Компании пришлось выводить один теплоход из эксплуатации, переводить ряд круизных судов на внутренний туризм в убыток себе.

Совладелец «Водохода», зампред совета Российской палаты судоходства Ришат Багаутдинов говорит, что палата предложила Ростуризму изучить централизованное рекламное продвижение круизных туров за счет агентства. Суда загружены на 75–80%, рост загрузки позволит покрыть рост цены топлива, полагает он. Для «Водохода» дополнительные затраты уже превысили 170 млн руб. По словам Ришата Багаутдинова, для компенсации цену тура за ночь необходимо увеличить на 2–2,5 тыс. руб., что нереально. Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что мерой поддержки могла бы стать нулевая ставка НДС для иностранных туристов.

Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков» говорит, что причины роста цен на судовое маловязкое топливо аналогичны ситуации с другими нефтепродуктами — налоговый маневр, слабый рубль и рост мировых цен. Меры, которые сегодня принимаются для дизельного топлива и бензина, должны быть распространены и на рынок судового топлива: «чем больше товара будет на внутреннем рынке, тем ниже будут цены», предполагает эксперт. При этом рынок достаточно специфичный, поэтому для решения проблем судоходных компаний на совещаниях в правительстве вопрос роста цен на судовое топливо необходимо рассматривать отдельно, считает господин Турукалов.