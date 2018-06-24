KIA проведет «Дни заботы» для своих клиентов 14

23 и 24 июня в Москве, а также 30 июня и 1 июля 2018 года в Санкт-Петербурге пройдут ежегодные «Дни заботы KIA».

С 10:00 до 22:00 на парковке ТЦ «МЕГА Белая Дача» (Москва) и ТЦ «МЕГА Дыбенко» (Санкт-Петербург) будет организована территория KIA. Особое место выделено спортивному фастбеку KIA Stinger – самому скоростному автомобилю в истории компании. На стенде можно будет получить персональную презентацию Kia Stinger и сделать с ним памятную 360◦ фотографию. Специалисты дилерских центров помогут записаться на тест-драйв в одном из дилерских центров «Major» или «KIA Фаворит» в Москве и РОЛЬФ Пулково или «ДАКАР» в Санкт-Петербурге.

Владельцы автомобилей KIA в Москве и Санкт-Петербурге смогут лично оценить профессионализм сотрудников официальных дилеров KIA технологичность организации сервисных станций KIA. Для них предусмотрена возможность пройти бесплатную диагностику автомобиля и получить индивидуальное сервисное предложение. Специалисты отдела трейд-ин подготовят примерную оценку автомобиля, проходящего осмотр, и финансовое предложение на новый автомобиль.

В комфортабельной зоне отдыха посетителям будет предоставлена информация о других моделях KIA представленных на российском рынке и действующих специальных программах бренда. Для гостей «Дней заботы KIA» приготовлены вкусные угощения, сувениры и детская программа развлечений.