Ford расширяет применение активной подвески с системой защиты от выбоин 19

Система защиты от выбоин Ford стала более доступной

Любой автомобилист когда-нибудь переживал подобный момент: перед машиной внезапно появляется яма, времени на торможение или маневр уже нет, и колеса с грохотом проваливаются в неровность, сотрясая весь кузов. Даже если наезд на выбоину не приводит к ДТП, пассажиры и автовладельцы расплачиваются за плохие дороги дискомфортом и повреждениями колес и подвески.

Во время тестирования системы защиты от выбоин машина проезжала по ямам с мячиками для пинг-понга на дне, и они оставались целыми – результат, недостижимый для автомобиля с обычной подвеской.

Чтобы убедиться, что активная подвеска и функция защиты от выбоин готовы к худшим дорожным условиям в мире, оснащаемые ими автомобили Ford испытываются на специальном тестовом треке в Ломмеле, Бельгия. На одном из участков 80-километрового трека собраны дорожные неровности, имитирующие 100 проблемных поверхностей из 25 стран мира, включая Россию. Дальнейшие тесты на общественных дорогах длятся сотни часов и проводятся с помощью оборудования, которое помогает сейсмологам изучать землетрясения.

Ford постепенно расширяет применение инновационной подвески на своих моделях. Ею уже оборудованы бизнес-седаны Mondeo, минивэны Galaxy и S-MAX в Европе, а также седаны Fusion (название Mondeo для американского рынка) и внедорожник Expedition в США. В этом году активная подвеска с функцией защиты от выбоин впервые предложена для нового Ford Focus.