Умная куртка для велосипедистов от Ford 15

Ford разработал «умную» куртку для велосипедистов

Велосипедистам сложно прокладывать свой путь по оживленным дорогам. Еще опаснее движение на двух колесах становится, когда велосипедисту приходится отрывать взгляд от дороги, чтобы следить за указаниями навигационного приложения на смартфоне.

«Умная» куртка снабжена «поворотниками» и «стоп-сигналами» для лучшей видимости велосипедиста и демонстрации его намерений окружающим;

Беспроводная связь со смартфоном и специальное навигационное приложение обеспечивают ведение по маршруту с помощью вибраций и голосовых указаний;

«Умная куртка» помогает сделать передвижение велосипедиста по городу более удобным и безопасным.

Группа сотрудников Ford, увлекающихся велосипедной ездой, предложила уникальное решение проблемы – высокотехнологичную куртку, которая позволяет велосипедистам легче ориентироваться в пути и более наглядно демонстрировать свое присутствие и намерения окружающим.

«В Ford стремятся помочь людям перемещаться по городам с большей безопасностью, свободой и уверенностью, – сказал Том Томпсон (Tom Thompson), лидер проекта в лондонском офисе Ford Smart Mobility. – «Умная» куртка помогает нам понять, как различные участники транспортной экосистемы – велосипедисты, автомобили, пешеходы, – могут лучше сосуществовать благодаря применению умных технологий и как мы можем использовать полученный опыт в дальнейшем».

На рукавах «умной» куртки размещены оранжевые светодиоды, которые работают в качестве поворотников и показывают, в какую сторону планирует свернуть велосипедист. Для того, чтобы «включить поворотник», достаточно поднять соответствующую руку. Куртка может подключаться по беспроводной связи к смартфону – это позволяет использовать навигационное приложение, не обращаясь к экрану устройства, которое размещается в прозрачном кармане на предплечье. Для этого в рукава встроены вибромоторы, тактильно подсказывающие направление движения.

Навигационное приложение, предназначенное для работы с «умной» курткой, специально настроено прокладывать маршруты в обход оживленных улиц и перекрестков. Это дополнительно повышает безопасность велосипедиста и помогает ему получить больше удовольствия от поездки. Гарнитура с костной проводимостью звука позволяет совершать звонки и получать голосовые навигационные указания, не изолируя велосипедиста от звуков улицы. Расположенные по нижнему краю куртки красные «стоп-сигналы» мигают при замедлении.

«С такой курткой сразу меняется образ мышления велосипедиста – не нужно больше останавливаться, чтобы свериться с указаниями навигационного приложения на экране телефона или беспокоиться о том, что оно выведет на загруженную дорогу или опасный перекресток», – отметил Томпсон, который помогал разрабатывать «умную» куртку в свободное от работы время.

Увлеченные велопрогулками сотрудники офиса Ford Smart Mobility, принимавшие участие в разработке «умной» куртки и тестировавшие опытные образцы во время ежедневных поездок на работу, трудятся над решение проблемы «последней мили». Так называют последний этап поездки, в том числе с целью доставки груза, в плотной городской среде. Именно этот последний километр-два обычно наиболее сложен и затратен для водителя транспортного средства.

Концепция «умной» куртки также отвечает целям кампании «Раздели дорогу», с помощью которой Ford старается наладить гармоничные отношения между водителями автомобилей и велосипедистами на дорогах. Велосипеды становятся все более популярными средствами передвижения в городах – их используют как для поездок на работу, так и во время отдыха или для доставки грузов. Например, во время утреннего часа пик велосипед становится самым популярным средством передвижения в лондонском районе Сити, где количество велосипедистов с 1999 года выросло в 3 раза.

«Умная» куртка разработана в сотрудничестве с производителем одежды для велосипедистов Lumo и экспертами в сфере мобильных приложений из компании Tome. Дальнейшая разработка предусматривает внедрение функции приема звонков и сообщений с помощью жестов и голосовых команд – это может быть особенно полезно для коммерческих служб доставки товаров на велосипедах.

Пока «умная» куртка является прототипом и недоступна для продажи. Однако Ford в ближайшее время получит патент на изобретение, которое в дальнейшем может быть доработано компанией до коммерческого образца или лицензировано для производства сторонними компаниями, наряду с навигационным приложением и ноу-хау.

Увидеть, как работает «умная» куртка в реальной городской среде, можно здесь: