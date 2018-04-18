ФАС возбудила дело в отношении АвтоВАЗа 11

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении АвтоВАЗа.

Служба заподозрила группу в координации цен для уполномоченных дилеров на услуги по проведению техобслуживания автомобилей. Впрочем, серьезными санкциями расследование автоконцерну, видимо, не грозит: по оценкам юристов, АвтоВАЗ могут оштрафовать на сумму до 5 млн руб. и обязать исправить нарушение.

ФАС возбудила дело в отношении АвтоВАЗа о нарушении антимонопольного законодательства. Автоконцерн подозревают в координации цен уполномоченных дилеров на услуги по техобслуживанию автомобилей. В частности, служба утверждает, что в информационных письмах, которые АвтоВАЗ рассылал руководителям дилерской сети, содержались расчеты стоимости техобслуживания и финальной цены, размещенные на дилерском портале.

«Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию»,— говорится в сообщении службы. Дело против АвтоВАЗа возбуждено по ч. 5 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Возможные санкции, как сообщает Коммерсант, в ФАС не называют.

АвтоВАЗ, подконтрольный СП французской Renault и «Ростеха», считается лидером российского авторынка. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале продажи Lada выросли на 29%, до 79 тыс. автомобилей, в 2017 году — на 17%, до 311,6 тыс. машин.

По словам руководителя антимонопольной практики Bryan Cave Leighton Paisner Николая Вознесенского, за осуществление координации экономической деятельности компании может грозить штраф в размере до 5 млн руб. «Также может быть вынесено и предписание о совершении определенных действий, направленных на восстановление конкуренции, если нарушение еще не исправлено»,— добавляет юрист.