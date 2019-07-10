Коллекцию музея Škoda пополнил отреставрированный Superb OHV 1948 года выпуска

После трехлетней реставрации роскошный Škoda Superb OHV занял свое место в музее марки в Млада-Болеславе.

Еще в 1930-х годах флагманские модели марки Škoda получили название Superb. Одним из ярких представителей этого классического семейства чешских автомобилей является Superb OHV послевоенной серии. В период с 1946 по 1949 год было произведено всего 158 экземпляров этой модели, которая отличалась впечатляющим дизайном. Один из таких автомобилей, произведенный на заводе в Квасинах в 1948 году, занял свое место в музее Škoda после трех лет реставрации.

Андреа Фридлова, директор музея Škoda в Млада-Болеславе: «Этот Škoda Superb OHV – один из первых классических автомобилей, оказавшихся в собственности музея в 1968 году. Однако он попал к нам некомплектным и без оригинальной обивки салона. На протяжении последних трех лет команда реставраторов нашего музея усердно восстанавливала этот автомобиль и вернула его в первозданный вид. Теперь редкий экземпляр модели пополнил музейную коллекцию флагманского семейства Superb».

В этом году Superb отмечает свой 85-летний юбилей. Первый автомобиль семейства – Škoda 640 Superb – был представлен публике 22 октября 1934 года. Флагманская модель чешского бренда имела прогрессивную конструкцию с трубчатой рамой, полностью независимой подвеской, гидравлическими тормозами и мощным шестицилиндровым двигателем объемом 2 492 куб.см, который развивал 55 л.с. (40,5 кВт). Серийное производство Superb стартовало в 1935 году. За четыре года флагман марки стал синонимом элегантного, динамичного, комфортного и качественного автомобиля. Далее модель неоднократно обновлялась: совершенствовался ее дизайн, появлялись более мощные двигатели, расширялся список дополнительного оборудования. После того, как модификация модели с боковым расположением распределительного вала и клапанов (SV, Side Valve) разошлась тиражом 600 экземпляров, в 1938 году компания показала свое последнее техническое достижение – Superb 3000 OHV с двигателем новейшей конструкции, отличавшимся верхним расположением распределительного вала. Его шестицилиндровый двигатель имел рабочий объем 3 137 куб. см и развивал мощность до 85 л.с. (62,6 кВт). Однако, к 1939 года было произведено всего 113 таких автомобилей. Один из них – черный седан длиной 5,2 м и колесной базой 3,3 м – демонстрировался музеем Škoda на различных выставках классических автомобилей у себя на родине, в Чехии, а также за границей. Кроме того, коллекция музея в Млада-Болеславе включает в себя единственный уцелевший экземпляр модели Superb 4000 с двигателем V8, которая выпускалась ограниченным тиражом в 1940-х.

В послевоенные годы Škoda возобновила производство престижной модели Superb OHV. С 1946 по 1949 год в Млада-Болеславе было выпущено 158 шасси, однако лишь 11 из них получило кузова на основном заводе. 103 автомобиля было «одето» специализированными кузовными ателье – Uhlík из г.Прага и Sodomka из г.Високе-Мито. Еще 44 пригодных для эксплуатации шасси, оснащенных минимальным количеством кузовных деталей, своим ходом добирались до завода Škoda в Квасинах, расположенном в 120 км от Млада-Болеслава. Там они получили современные кузова с множеством полированных алюминиевых элементов и фарами, интегрированными в передние крылья. Дизайн этих автомобилей во многом определил облик будущей модели Škoda 1101 TUDOR.

15 апреля 1948 года «ходовое шасси» под номером 81587 начало свое путешествие из Млада-Болеслава в Квасины, где оно получило кузов. 2 сентября того же года ключи от нового автомобиля были переданы его владельцу. Этот Superb OHV служил в парке туристического бюро Joint Hotel and Accommodation Management в Карловых Варах 20 лет. Затем, когда он был списан, недавно образованный к тому времени музей Škoda нашел возможность вернуть редкий экземпляр в свою коллекцию. К сожалению, многие детали автомобиля и оригинальный салон не сохранились.

Реставрация уникального Škoda Superb OHV началась в 2017 году. После тщательного анализа состояния автомобиля и изучения архивов команда музея Škoda смогла собрать все компоненты, необходимые для приведения Superb OHV в первозданное состояние – настолько, насколько это возможно. Сегодня этот автомобиль является одним из самых ценных экспонатов музея. До 1 сентября этого года он будет выставляться в Млада-Болеславе в рамках новой выставки «Квасины: 70 лет с крылатой стрелой».

Название Superb происходит от латинского superbus и означает «исключительный», «превосходный»,«выдающийся». После полувекового перерыва в производстве, в 2001 году на международном автомобильном салоне во Франкфурте чешский бренд представил Superb нового поколения. С этой моделью Škoda вновь вышла на рынок автомобилей среднего класса. Новый Superb производился исключительно на заводе в городе Квасины, где в период с 2001 по 2008 год было выпущено 136 000 экземпляров. Второе поколение Škoda Superb впервые в истории предлагалось в кузове универсал и с полноприводной трансмиссией. Новая модель пользовалась еще большим спросом: с 2008 по 2015 год клиентам было передано свыше 600 000 автомобилей. Škoda Superb третьего поколения, производство которого началось в 2015 году, в этом году получил обновление. Кроме того, скоро стартует производство модификации Superb iV: новинка станет первой моделью чешского бренда с plug-in гибридной силовой установкой, которая будет состоять из бензинового двигателя 1.4 TSI мощностью 156 л.с. (115 кВт) и 85-киловаттного электромотора. В режиме нулевого выброса, используя заряд аккумулятора, на одной только электротяге Škoda Superb iV может проехать до 55 км (замер по стандарту WLTP).