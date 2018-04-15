Смертельное ДТП в Новой Москве 9

В поселении Новофедоровское новой Москвы водитель не справился с управлением и выехал в кювет.

Машина перевернулась и загорелась, в результате аварии погибли четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Четырнадцатого апреля в 23:15 по адресу: Москва, поселение Новофедоровское, деревня Зверево, улица Генерала Донского, между 8-й и 9-й линиями, неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21124, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием машины», — говорится в сообщении.

В результате ДТП, как сообщает РИАМО, погибли водитель указанного автомобиля, а также три неустановленных пассажира. По данному факту проводится проверка.