Смертельное ДТП в Новой Москве
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Смертельное ДТП в Новой Москве
Апрель 15 22:07 2018

В поселении Новофедоровское новой Москвы водитель не справился с управлением и выехал в кювет.

Машина перевернулась и загорелась, в результате аварии погибли четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Четырнадцатого апреля в 23:15 по адресу: Москва, поселение Новофедоровское, деревня Зверево, улица Генерала Донского, между 8-й и 9-й линиями, неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21124, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием машины», — говорится в сообщении.

В результате ДТП, как сообщает РИАМО, погибли водитель указанного автомобиля, а также три неустановленных пассажира. По данному факту проводится проверка.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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