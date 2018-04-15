Росстандарт хотел отозвать не те машины 7

Накануне Росстандарт проинформировал о том, что из-за проблем со стояночным тормозом в России отзываются автомобили Mazda CX-5. Но как оказалось, дефект выявлен вовсе не у кроссоверов, а у седанов Mazda 6.

Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщила директор по связям с общественностью «Мазда Мотор Рус» Мария Магуайр. О проведении новой отзывной кампании, охватывающей кроссоверы Mazda CX-5, стало известно 12 апреля. А сегодня выяснилось, что Росстандарт получил от российского офиса марки ошибочную информацию, и на самом деле на ремонт приглашаются владельцы седанов Mazda6.

Под сервисную акцию подпадают 20 030 японских «шестерок», реализованных отечественными дилерами в период с 2012 по 2015 год. Уточнить, требуется ли ремонт конкретному автомобилю, можно по идентификационному номеру (VIN) на сайте ведомства или по телефону у любого дилера.

Причиной проведения отзыва является проблема с механическим стояночным тормозом. Японцы выявили дефект чехла заднего суппорта, на котором из-за ненадлежащей герметичности может возникнуть коррозия. В худшем случае это чревато снижением эффективности тормозной системы.

«При необходимости будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. В случае обнаружения коррозии будет произведена замена тормозных суппортов. В случае отсутствия коррозии будет произведена замена защитного чехла», — говорится в сообщении Росстандарта.