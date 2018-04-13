Lamborghini Urus: вокруг света за четыре месяца

Мировой тур, охвативший 114 городов всего за 4 месяца, начался сразу после официальной презентации супер-SUV в штаб-квартире компании в Сант-Агата-Болоньезе в декабре прошлого года.
Мероприятия проходили в формате эксклюзивных светских коктейлей или презентаций в дилерских центрах Lamborghini. Общее число гостей, среди которых были клиенты, знаменитости и представители СМИ, составило 8 500 человек.
Всего через несколько месяцев после своего мирового дебюта Lamborghini Urus уже превзошел все ожидания, получив всеобщее признание.
C 2014 года www.amsrus.ru
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