Lamborghini Urus: вокруг света за четыре месяца 2

Завершилась серия мероприятий, посвященных новому SSUV Lamborghini Urus.

Мировой тур, охвативший 114 городов всего за 4 месяца, начался сразу после официальной презентации супер-SUV в штаб-квартире компании в Сант-Агата-Болоньезе в декабре прошлого года.

Мероприятия проходили в формате эксклюзивных светских коктейлей или презентаций в дилерских центрах Lamborghini. Общее число гостей, среди которых были клиенты, знаменитости и представители СМИ, составило 8 500 человек.

Всего через несколько месяцев после своего мирового дебюта Lamborghini Urus уже превзошел все ожидания, получив всеобщее признание.