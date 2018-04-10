Спецверсия мотоцикла «Урал»: бутылка водки в базовой комплектации

Эта специальная версия «Урал» вышла тиражом всего в 25 экземпляров. Ural Ambassador LE 2017 выпущен в бронзовом цвете, а двигатель и коробка передач – чёрные. Особое внимание привлекает лобовое стекло – оно установлено и для водителя, и для пассажиров.
Юбилейный «Урал», как пишет 2drive, получил фирменную аптечку, какую не увидишь больше ни в одном транспортном средстве. В неё входят банка сардин, бутылка водки «Первая помощь» и жвачка.
Обзавёлся Ural Ambassador Limited Edition бампером для коляски, седлом в стиле эндуро, комплектом инструментов, юбилейными логотипами, резиновым ковриком в коляске и прочими полезностями.
Сердце байка – как и прежде, 750-кубовым оппозитный мотор 42 л.с. в купе с 4-ступенчатой механической КПП.
Остаётся отметить, что 99% продаж продукции Ирбитского мотоциклетного завода идёт на экспорт. В США такой мотоцикл стоит 16,5 тыс. долларов.
C 2014 года www.amsrus.ru
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