Спецверсия мотоцикла «Урал»: бутылка водки в базовой комплектации
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Спецверсия мотоцикла «Урал»: бутылка водки в базовой комплектации
Апрель 10 08:02 2018

Многим известно, что мотоциклы «Урал» выпускаются и сегодня. А к 75-летию бренда Ирбитский мотоциклетный завод выпустил эксклюзивную модель — Ural Ambassador Limited Edition.

Эта специальная версия «Урал» вышла тиражом всего в 25 экземпляров. Ural Ambassador LE 2017 выпущен в бронзовом цвете, а двигатель и коробка передач – чёрные. Особое внимание привлекает лобовое стекло – оно установлено и для водителя, и для пассажиров.

Юбилейный «Урал», как пишет 2drive, получил фирменную аптечку, какую не увидишь больше ни в одном транспортном средстве. В неё входят банка сардин, бутылка водки «Первая помощь» и жвачка.


Обзавёлся Ural Ambassador Limited Edition бампером для коляски, седлом в стиле эндуро, комплектом инструментов, юбилейными логотипами, резиновым ковриком в коляске и прочими полезностями.

Сердце байка – как и прежде, 750-кубовым оппозитный мотор 42 л.с. в купе с 4-ступенчатой механической КПП.

Остаётся отметить, что 99% продаж продукции Ирбитского мотоциклетного завода идёт на экспорт. В США такой мотоцикл стоит 16,5 тыс. долларов.

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Ambassador Limited EditionИрбитский мотоциклетный заводмотоциклыУрал
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AMSRUS
AMSRUS

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