Сезон открыт: внимание, клещи! 41

В связи с наступающим туристическим сезоном небольшой обзор про КЛЕЩЕЙ.

За время пребывания в горах, лесах и полях был неоднократно клещами покусан, как и все мои друзья, и убедился в том, что по теме существует много мифов и домыслов, даже среди «образованных» людей.

Немного о предмете. Клещ иксодовый является переносчиком энцефалита и боррелиоза (первое вирус, второе бактерии), и еще до кучи десяти различных инфекций, но такие клещи встречаются значительно реже. Есть лесные, есть полевые, немного отличаются по форме и размеру. От клеща к клещу заболевание не передается, сам заражается при покусах белок, мышек и прочей мелкой и не очень живности. Проходит три стадии взросления: личинка, нимфа, взрослый клещ; отличаются размерами. Может перезимовать.

По статистике каждые 5-6 клещей из 100 энцефалитные. Но заражение происходит не всегда, даже если вас укусил больной клещ. Примерно каждый двухсотый укус передает энцефалит и каждый семидесятый — боррелиоз. Цифры весьма приблизительны, т.к. не все укушенные обращаются в больницу, и не все переболевшие энцефалитом поняли это.

Встречается почти на всей обитаемой территории РФ, а в Сибири клеща просто дохрена. Живет в траве и кустах, где достаточно влажно, редко поднимается выше 1,5 м от земли. Прыгать, как тигр, не умеет. Активен при +5 и выше. Т.е. на реке Песчаной или Сумульте, в ущельях, в мае-июне, клещей очень много, а на Чуе в районе порога Турбина или на Катуни в районе Яломана, скорее всего вообще нет (сухо и холодно), а вот на Буревестнике или в районе порога Шабаш, где деревья и влажность выше, могут встретиться.

Охотится сидя на травинке или ветке помеченной запахом пота, рядом с тропой (имеются в виду не только туристические тропы, а в основном тропы животных — мышиные, заячьи) растопырив передние лапы. Когда жертва проходит мимо, хватается за одежду (применительно к человеку). Ползет настырно вверх до места, где, например, штаны заходят под футболку, и получает доступ к телу. Короче, штаны в носки, майку в трусы и вперед. Вниз ползать не умеет. Редко может упасть с дерева (как туда попадает непонятно, верхом на бурундуке наверно).

Когда ползет по телу, задевает лапами мелкие волоски, чем иногда себя и выдает. Девушки с бритыми конечностями меньше защищены от клещей, но более привлекательны для мужчин, поэтому пока непонятно на чьей стороне эволюционный отбор.

В общем, если что-то зачесалось, а вы знаете, что в этой местности много «мелких содомитов», не ленитесь посмотреть, вдруг кто-то уже подкрался и хочет у вас отсосать немного крови.

Хорошо помогают различные репелленты, особенно те, на которых изображено данное насекомое. Я думаю не надо напоминать, что на баллоне есть инструкция, и принимать в случае укуса перорально репеллент не стоит.

Допустим, трусы в носки и отпугивающие средства не помогли, клещ прокрался между волосками и впился.

Вытаскивать необходимо максимально быстро, но аккуратно, от энцефалита вас это не спасет (вирус содержится в слюне), а вот от боррелиоза вполне может (бактерии находятся в желудке клеща и не сразу попадают в кровь). Лучше всего иметь на компанию специальное устройство для извлечения, продается в аптеках. Также подойдет пинцет, ниточная петля между хоботом и телом и пр. Можно вытаскивать клеща и пальцами, руки потом продезинфицировать. Общий смысл в том, чтобы схватить клеща как можно ближе к хоботку, тело клеща не сжимать, чтобы не выдавить боррелии в рану, как из тюбика зубную пасту, потянуть не сильно, если не вытащили, покрутить в любую сторону (усики на хоботке прижмутся к жалу и выйдут из плоти), пары оборотов вполне достаточно, вытащить. Если оторвали клеща от хобота, и последний остался в ране, действовать по аналогии с занозой. После извлечения клеща ранку обработать дезинфицирующими средствами – йод, зеленка, почему-то не рекомендуют спирт.

Не стоит мазать клеща маслом или там бензином в надежде, что он сам вылезет, клещ просто сдохнет в муках, а перед смертью блеванет в ранку бактериями, содержащимися в желудке.

Еще можно заразиться, как это ни странно, перорально. Жрать паразита для этого совсем не обязательно, достаточно попить некипяченого молока больной коровы. Если зараженный клещ проползет по открытой ранке, тоже можно подхватить.

Дальше самое интересное, что блин делать. Проще всего забить хер, статистика на вашей стороне. У меня в ВК 200 друзей, из которых 50 я плохо знаю, из оставшихся 150 я знаю 3-х человек, переболевших энцефалитом в тяжелой форме. Все трое туристы. Но в случае появления симптомов быстро бежать в больницу и дальше по обстоятельствам. А вообще, до 30% заболевших могут подвинуться головой или другими частями тела (частичный паралич) даже после выздоровления, или «стать героем».

Вариант второй. Клеща сохраняем, лучше живого, и везем на экспертизу, делать все надо сразу после укуса. Если клещ заразный, вмазываемся иммуноглобулином (за деньги или по страховке), или конской дозой доксициклина в случае боррелиоза. Могут положить в больницу. Ждем чуда. Не очень подходит, если вы где-то далеко от цивилизации.

Вариант третий. Все то же самое, что и во втором, только без экспертизы клеща: иммуноглобулин, доксициклин, в больницу сразу не положат. Ждем симптомов, бежим в больницу.

Иммуноглобулин и доксициклин, мягко говоря, не очень полезны для организма и могут вызвать серьезные осложнения, поэтому важно по возможности доставить живым клеща в лабораторию, вдруг он здоров как бык, зачем тогда колоться? Иммуноглобулин помогает в 50% случаев, по доксициклину (антибиотик широкого спектра действия за 13 рублей 50 копеек, под шумок можно и ЗПП вылечить) статистики нет, но «мужики на работе говорят», что помогает. Все эти препараты надо ставить и жрать не позднее 3-х суток с момента укуса, по мере увеличения времени эффективность препаратов снижается.

Еще есть йодантипирин, по эффективности примерно как пиво. Хотя в узких кругах можно встретить рассказы типа «меня ебанул клещ, я выпил ведро йодантипирина и вылечился», но мы-то знаем…

И вариант последний. Если вы привиты от энцефалита, вытаскиваем клеща, сжигаем, если появились симптомы боррелиоза, бежим сдаваться. В случае заражения энцефалитом болезнь проходит без последствий в 97% случаев.

Немного ЛикБеза про прививки. От прививки нельзя заразиться энцефалитом, т.к. вирус в ней обезврежен – не может размножаться. Иммунная система знакомится с оболочкой вируса, разбирается что к чему и запоминает агрессора — вырабатывает иммунитет. В дальнейшем, если боевой вирус попадает в организм жервы, иммунная система сразу вырабатывает нужные антитела, а не дрочит пару недель, пока вирус соберет целую армию, — рогнарек отменяется. Короче, прививка обезвреженным вирусом как секс в презике, сколько ни трахайся, детей не будет, а пользы вагон.

Подведем итог: прививаемся, форма одежды «трусы в носки», пользуемся спреями, не спим пьяные в жопу в траве у реки Песчаная. В случае укуса быстро и аккуратно достаем насекомое.

Симптомы лучше изучить отдельно, т.к. энцефалит легко можно перепутать с ОРВИ или гриппом, на 3-14 день после укуса — температура, слабость. Боррелиоз, как правило, сопровождается появлением характерного разрастающегося пятна в месте укуса на 3-14 день, пятно может мигрировать, но в редких случаях болезнь может протекать и без него. Если вовремя обратиться за помощью, лечится значительно легче энцефалита.

Мифы (и разоблачения): 1)Прививка не помогает (помогает в 97% от энцефалита, от боррелиоза нет вакцин, но лечится при своевременном обращении в больницу), 2) Польза народной медицины (от вирусов помогает только специальнозаточенный иммунитет, который невозможно выработать настойкой лопуха на водке, от бактерий – только антибиотики), 3) Помажь клеща, он вылезет сам (клещ дохнет, и бактерии проникают из желудка клеща в организм человека), 4) Отсасывание и выдавливание яда (помогает скорейшему распространению заразы по капиллярной системе), 5) У алтайцев и прочих малых народностей есть иммунитет с рождения, и по этому они не ставят прививки (разъебаи), 6) Меня укусил клещ, я нихера не делал, и все хорошо (статистика), 7) По внешнему виду можно отличить заразного клеща от здорового (жаль, но насекомые не подписаны, и заразные, и здоровые выглядят одинаково).

Антон Акелькин.