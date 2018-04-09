Lada Granta засветилась на шпионских фото 9

Пока во многих Интернет-изданиях бурно обсуждают эскизы новой LADA Granta, в нашем распоряжении оказались снимки закамуфлированных автомобилей.

Они поступили в аналитическое агентство «АВТОСТАТ» от одного из читателей. Эти фото были сделаны в начале апреля на тольяттинских дорогах. Мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, но предположительно, на верхнем снимке — фэйслифтинговая LADA Granta, а на нижнем — новый LADA XRAY в версии Cross.

О том, что подготовка этих моделей ведется, ранее уже сообщали некоторые СМИ. Впрочем, не будем торопить события — свои новые модели АВТОВАЗ собирается представить на Московском автосалоне уже в августе нынешнего года. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2018 года в России было продано 79114 автомобилей LADA. Из этого количества 20557 экземпляров пришлось на LADA Granta, а реализация LADA XRAY составила 6786 единиц.