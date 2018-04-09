Что будет с Группой ГАЗ? 36

Включение Олега Дерипаска и Группы ГАЗ в санкционный список США – настолько значимая для отрасли новость, что сейчас все журналисты просто обязаны обрывать телефоны пресс-службы ГАЗа, Вадима Сорокина и всяких экономических аналитиков.

У олигарха, попавшего под санкции, есть несколько традиционных путей спасения: 1) перевести часть активов на бывшую жену, предварительно с ней разведясь; 2) продать активы номинальным владельцам, попутно выведя на всякий случай немного кэша; 3) продать активы по-настоящему.

Вы только не смейтесь, но Олег Владимирович многое из этого уже сделал. Полине Дерипаска отошло 6,9% акций En+, и она уже больше не Дерипаска. Из ГАЗа выведено 11,5 млрд руб в виде невозвратных кредитов аффилированным с Дерипаской фирмам. И, по слухам, ведутся переговоры о продаже какого-то значимого пакета акций ГАЗа. В качестве возможного покупателя чаще всего называют VW.

Автомобили на рынке США ГАЗ не продаёт, но получает комплектующие от американских фирм, прежде всего Cummins и Allison. Правда, зависимость от трансмиссий Allison почти нулевая (ГАЗ скоро импортозаместится собственным «автоматом»), а вот дизели Cummins для завода важны. Пойдёт ли Cummins на то, чтобы поставлять продукцию своего китайского завода на ГАЗ через независимого посредника или предпочтёт не рисковать, станет ясно до 5 июня, такой срок предписан администрацией Трампа для закрытия всех контрактов с лицами и фирмами, попавшими под санкции. Есть ещё Eaton, но без его продукции ГАЗ как-нибудь обойдётся.

Хуже, что для ГАЗа наступает время испорченной международной репутации и даже те фирмы, что никакого отношения не имеют к американским санкциям, могут (и скорее всего будут) тщательнее взвешивать необходимость любых контактов с фирмами Олега Владимировича. Думаю, что на поставках моторов VW для экспортных модификаций ГАЗели это скажется. Равно как и на экспортных поставках ГАЗелей вообще. С Турцией или Ираном сложностей не предвидится, с Сербией, вероятно, тоже. А вот о рынках сколь-нибудь западной Европы можно забыть.

Но рынки сбыта и проблемы с контрагентами — ерунда в сравнении с падением капитализации главного актива Дерипаски, En+. Если Олег Владимирович станет всеми силами спасать En+, то ликвидность будет браться из машиностроительных активов, ГАЗа и Русских машин.

И проблемы ГАЗа де-факто оплатим все мы, ибо я уверен, что автозаводу Кремль компенсирует то, что хозяин выведет в пользу других бизнесов. Не потому, что так любит Дерипаску или считает ГАЗ системообразующим предприятием (хотя это так). Просто для того, чтобы показать, что санкции ваши мы известно, на чём вертели.

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