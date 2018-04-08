За ДТП дорожники заплатят более 200 тыс. рублей

ДТП случилось в ноябре 2016 года. Женщина за рулем Hyundai, попав в колею, потеряла управление и столкнулась с попутной машиной. Эксперты оценили стоимость ремонта корейской легковушки в 388 338 рублей. Расходы на оценку ущерба составили еще 6 тыс. рублей.
Автомобилистка обратилась в Верх-Исетский районный суд с иском к АО «Свердловскавтодор» и ФКУ «Уралуправтодор», потребовав оплаты ущерба, работы эксперта и расходов на представителя в суде.
Представители обеих организаций, как сообщает NEWSru.com, не согласились с иском. Представитель АО «Свердловскавтодор» заявлял в суде, что глубина колеи, в которую попал автомобиль истицы, была более 10 сантиметров, а это значит, что дорога требовала капитального ремонта, за который по условиям госконтракта эта организация не отвечает.
В ФКУ «Уралуправтодор» парировали, что обязанность по содержанию данного участка дороги, в том числе и по устранению колейности, возложена на АО «Свердловскавтодор». При этом оба ответчика заявляли в суде, что истица ехала с превышением скорости, отмечается в публикации.
В результате районный суд обязал АО «Свердловскавтодор» компенсировать автомобилистке ущерб в размере 194 169 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 3 тыс. рублей и расходы по оплате услуг представителя в суде в размере 10 тыс. рублей.
Однако компания обжаловала это решение в областном суде, который признал, что надлежащим ответчиком по делу является ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал», с которого и взыскал вышеупомянутые денежные средства на общую сумму 207 169 рублей в пользу истицы. Решение вступило в законную силу, сообщили в облсуде.
C 2014 года www.amsrus.ru
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