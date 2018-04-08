За ДТП дорожники заплатят более 200 тыс. рублей 10

Жительница Екатеринбурга через суд сумела добиться от дорожной компании компенсации затрат на ремонт своего автомобиля вследствие аварии, произошедшей после того, как машина попала в колею на дублере Сибирского тракта.

ДТП случилось в ноябре 2016 года. Женщина за рулем Hyundai, попав в колею, потеряла управление и столкнулась с попутной машиной. Эксперты оценили стоимость ремонта корейской легковушки в 388 338 рублей. Расходы на оценку ущерба составили еще 6 тыс. рублей.

Автомобилистка обратилась в Верх-Исетский районный суд с иском к АО «Свердловскавтодор» и ФКУ «Уралуправтодор», потребовав оплаты ущерба, работы эксперта и расходов на представителя в суде.

Представители обеих организаций, как сообщает NEWSru.com, не согласились с иском. Представитель АО «Свердловскавтодор» заявлял в суде, что глубина колеи, в которую попал автомобиль истицы, была более 10 сантиметров, а это значит, что дорога требовала капитального ремонта, за который по условиям госконтракта эта организация не отвечает.

В ФКУ «Уралуправтодор» парировали, что обязанность по содержанию данного участка дороги, в том числе и по устранению колейности, возложена на АО «Свердловскавтодор». При этом оба ответчика заявляли в суде, что истица ехала с превышением скорости, отмечается в публикации.

В результате районный суд обязал АО «Свердловскавтодор» компенсировать автомобилистке ущерб в размере 194 169 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 3 тыс. рублей и расходы по оплате услуг представителя в суде в размере 10 тыс. рублей.

Однако компания обжаловала это решение в областном суде, который признал, что надлежащим ответчиком по делу является ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал», с которого и взыскал вышеупомянутые денежные средства на общую сумму 207 169 рублей в пользу истицы. Решение вступило в законную силу, сообщили в облсуде.