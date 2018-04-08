«Автодор» меняет скорости 13

Скоростной режим на трассе М11 «Москва-Санкт-Петербург» может составить 130 км/ч в 2018 г.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя правления государственной компании «Автодор» Александр Целковнев.

«В этом году будет вводиться М11 «Москва-Санкт-Петербург». Там по правилам дорожного движения — 110 км/ч. После того, как введем, мы в течение месяца обследуем безопасность дорожного движения на возможность повышения скоростного режима. Тогда уже будем принимать решение, посоветуемся с ГИБДД, примем решение и на 20 км — до 130 км/час- повысим», — сказал А.Целковнев.

По его словам, скоростной режим может быть повышен уже в 2018 г. .Целковнев также отметил, что повышение скоростного режима ведет к выравниванию потока.

«Те, которые нарушали раньше правила и ехали 120-130 км/час, и те, которые ехали 110 км/час, выравниваются по скорости и довольно-таки плавно идут, меньше нервозности и столкновений», — пояснил А.Целковнев.

На данный момент действуют три участка трассы М11, от Москвы до Солнечногорска (км 15 — км 58) с разрешенной скоростью 110 км/час, обход города Вышний Волочек (км 258 — км 334) с разрешенной с разрешенной скоростью 130 км/час и обход города Торжок (км 208 — км 258) с допустимым режимом передвижения 110 км/час.

Ранее председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах сообщил журналистам, что стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для легковушек составит порядка 2 тыс. руб.

Скоростная автомобильная дорога М11 «Москва-Санкт-Петербург» пройдет от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 км. Строительство магистрали ведется в несколько этапов. В настоящее время функционируют участки от МКАД до Солнечногорска (15-58 км) и обход Вышнего Волочка (258-334 км). По словам С.Кельбаха полностью трассу планируется сдать до конца 2018 г.