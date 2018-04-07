Новый стартап за 60 дней 7

Ford объявила о создании инкубатора стартапов внутри компании, который поможет автопроизводителю создавать еще более эффективные решения в сфере мобильности.

Новое подразделение будет отличаться инновационным подходом к разработке сервисов и приложений: от принятия решения о разработке потенциально перспективной идеи до ее коммерчески пригодного воплощения будет проходить 60-90 дней, при этом неудачные проекты будут сразу закрываться.

Бизнес-акселератор Ford X создан на базе компании Autonomic – стартапа, специализирующегося на архитектуре и масштабируемости решений для транспортной инфраструктуры, который был приобретен компанией Ford в январе 2018 года. Покупка Autonomic стала важным этапом в развитии Облака транспортной мобильности (Transportation Mobility Cloud, TMC), которое представляет из себя открытую облачную платформу для транспортных служб. Transportation Mobility Cloud позволит синхронизировать работу общественного транспорта и организовать более эффективную и безопасную работу городской транспортной инфраструктуры. Помимо технологии TMC, Ford X будет курировать новые проекты в сфере мобильности на ранних стадиях их развития. Основной сферой деятельности нового подразделения станет постоянный поиск новых бизнес-идей, направленных на решение проблем мобильности и разработка эффективных сервисов и приложений на их основе.

В Ford X будут созданы несколько небольших групп по 4-6 человек, задачей которых станет разработка бизнес-идей для сервисов будущего в течение 60-90 дней. У специалистов также будет возможность воплощать идеи в реальность, чтобы понять их эффективность и коммерческую успешность. В случае несостоятельности той или иной идеи проект будет закрываться, чтобы члены команды могли сосредоточиться на других, более перспективных инициативах. При этом команда Ford X исходит из того, что уже в ближайшем времени 100% автомобилей Ford будут «подключенными» – это является необходимым условием для создания приложений и сервисов нового поколения.

«Индустрия переживает перемены, и вся команда Ford приняла их как данность. Мы получили поддержку, которая поможет нам создать новое поколение сервисов, а они, в свою очередь, помогут Ford совершить переход в новую реальность», – отметил сооснователь и бывший CEO Autonomic Санни Мадра (Sunny Madra), назначенный главой подразделения Ford X.

«Сфера мобильности является одним из приоритетных направлений для Ford, — говорит Марси Клеворн, руководитель подразделения Smart Mobility, Ford Motor Company. – Создание Ford X в рамках Ford Smart Mobility поможет нам в разработке максимально эффективных решений и сервисов для повышения мобильности людей и оптимизации транспортной инфраструктуры городов. Мы непрерывно работаем над расширением деятельности и ускоряем разработку новых сервисов подразделения «умной» мобильности с целью предоставить широкий набор продуктов и услуг владельцам автомобилей, корпоративным клиентам и жителям городов по всему миру».

Ford также анонсировал реорганизацию подразделения Ford Smart Mobility, куда, помимо бизнес-акселератора Ford X, войдут еще три структуры, которые будут заниматься развитием мобильных сервисов и разработкой инновационных решений: