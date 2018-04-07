Бой без правил за парковочное место
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Бой без правил за парковочное место
Апрель 07 13:03 2018

Автомобилисты порой доходят до полного остервенения из-за спора о парковочном месте.

Показательный случай, вылившийся в уголовное дело, произошел в Омске между соседями. В ноябре прошлого года в дежурную часть омской полиции поступило сообщение от местного жителя 1979 года рождения. Мужчина заявил, что кузов его автомобиля Volkswagen Touareg, хранившегося на подземной парковке на улице Сазонова, сильно покалечил его сосед 1970 года рождения. Прибывшие на место экзекуции оперативники зафиксировали на кузове внедорожника множественные царапины и вмятины, трещины на лобовом и боковых стеклах, разбитые зеркала. Рядом с машиной лежали орудия преступления — кирпич и сковорода. Сумма материального ущерба составила 1,3 млн рублей.

Подозрения сразу пали на соседа владельца Фольксвагена: дело в том, что внедорожник был припаркован на месте, принадлежащем бывшей супруге нападавшего. Сам задержанный впоследствии рассказал, что знаком с хозяином изуродованной иномарки много лет, и между ними возникли неприязненные отношения. Увидев «вражеский» Touareg на своем парковочном месте, мужчина взбесился, взял дома сковороду и по пути на парковку подобрал с земле кирпич. Двумя этими орудиями, как пишет За рулем, он и принялся беспорядочно колошматить по внедорожнику. В распоряжении полиции есть видеозапись преступления с камеры наблюдения, сегодня она была опубликована на официальной страничке УМВД РФ по Омской области в социальной сети ВКонтакте.

В отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», по ней ему грозит до двух лет лишения свободы, дело уже передано в суд.

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  Article "tagged" as:
TouaregVolkswagenОмскПарковка
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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