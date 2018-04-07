BMW и Daimler запустят единый сервис 4

BMW Group и Daimler AG объединяют усилия, чтобы предлагать своим клиентам из одних рук сервисы по обеспечению экологически устойчивой городской мобильности.

Для этого оба предприятия подписали соглашение об объединении своих бизнес-подразделений по услугам мобильности. После проверки и при условии получения одобрения со стороны соответствующих антимонопольных ведомств BMW Group и Daimler AG планируют объединить свои ныне существующие услуги мобильности по запросу в таких областях, как каршеринг, поиск попутных пассажиров, парковка, зарядка и мультимодальность, – с целью стратегического их развития. У обоих концернов будет 50% доля в новом совместном предприятии, которое объединит вместе их услуги мобильности. Что касается основного бизнеса обоих предприятий, то они по-прежнему будут конкурировать друг с другом.

Цель данной сделки – стать одним из ведущих провайдеров инновационных услуг в сфере мобильности. Оба автопроизводителя хотят формировать будущее мобильности, чтобы суметь предложить своим клиентам уникальный опыт, и чтобы поддержать своих партнёров – таких, как города и муниципальные образования – на пути к экологически устойчивой городской мобильности.

С помощью этого партнёрства они собираются предложить своим клиентам целостную экосистему услуг мобильности, которая интеллектуальным, органичным образом интегрирована в единую сеть и доступна в один клик. BMW Group и Daimler AG хотят совместно задать этой новой бизнес-модели устойчивую траекторию развития, а также сделать возможным быстрое масштабирование своего предложения на глобальном уровне. Тем самым партнёры дают ответ на вызовы городской мобильности, а также на меняющиеся пожелания клиентов, внося совместно с городами, муниципальными образованиями и другими группами заинтересованных лиц свой вклад в повышение качества жизни в мегаполисах. За счёт объединения своих усилий они продвигают, в частности, электрическую мобильность, предлагая автомобили с электроприводом для каршеринга, а также доступ к возможностям зарядки и парковки. В результате станет ещё проще открывать для себя и затем пользоваться услугами экологически устойчивой мобильности.

«BMW Group формирует мобильность будущего. Причём мы предлагаем совершенно новые пути. Наша «Стратегия NUMBER ONE > NEXT» обрисовывает путь, ведущий BMW Group в цифровое и экологически чистое будущее», — отметил Харальд Крюгер, председатель правления BMW AG. «Запланированное объединение наших сервисов по обеспечению мобильности в единую цифровую экосистему является уникальным. С помощью данного альянса мы облегчим нашим клиентам доступ к экологически чистой мобильности будущего. В борьбе за звание производителя лучших автомобилей премиум-сегмента мы останемся конкурентами. За счёт планируемого слияния наших сервисов по обеспечению мобильности мы сосредотачиваем наши совместные усилия и посылаем мощный сигнал нашим новым конкурентам», — продолжил Х. Крюгер.

«Будучи пионерами автомобилестроения, мы не станем уступать другим наши позиции, что касается городской мобильности будущего. В будущем число городских жителей, отказывающихся от собственного автомобиля, но при этом желающих сохранить свою высокую мобильность, станет больше, чем сейчас. Поэтому, чтобы разработать уникальную и устойчивую экосистему для городской мобильности, мы и хотим объединить наши экспертные знания и опыт»,- отметил Дитер Цетше, председатель правления Daimler AG и руководитель подразделения Mercedes-Benz Cars. «С помощью нашей стратегии CASE мы энергично и последовательно продвигаем идею превращения автопроизводителя в поставщика услуг мобильности. CASE означает «сетевую интеграцию», «автоматизированное вождение», «совместное использование и сервисы» и «электромобильность», -пояснил он.

«Будущее мобильности связано с городами. Секрет достойной жизни в мегаполисах заключается в наличии интеллектуального и бесперебойного сервиса, когда используются и комбинируются экологически ориентированные средства передвижения и услуги мобильности», — отметил Петер Шварценбауэр, член правления BMW AG, ответственный за MINI, Rolls-Royce, BMW Motorrad, потребительский опыт и инновации цифрового бизнеса BMW Group. «Сотрудники, занятые в наших сервисах, благодаря своей новаторской работе и энтузиазму заложили основу для этого, за что я их сердечно благодарю», — добавил П. Шварценбауэр.

«Экологически устойчивая мобильность дня завтрашнего должна быть гибкой и интегрированной в сеть. Такое видение мы разделяем с нашими партнёрами из BMW Group, – рассказал Бодо Уэббер, член правления Daimler AG, ответственный за финансы и контроллинг и глава Daimler Financial Services. – Вместе мы сможем сделать миллионам клиентов крайне привлекательные предложения, которые сделают их жизнь проще, а окружающие их условия – достойнее для жизни. Сервисы планируемого совместного предприятия дополнят также услуги мобильности мегаполисов».

Модель совместного бизнеса на паритетных началах призвана объединить следующие услуги:

Мультимодальная мобильность и мобильность по запросу за счёт сервисов moovel и ReachNow: интеллектуальная и бесперебойная сетевая интеграция различных предложений по обеспечению мобильности – включая бронирование и оплату – представляет собой большой выигрыш для пользователей. Кроме того, мультимодальная платформа предлагает решения, способные дать ответ на вызовы городской индивидуальной мобильности. Каршеринг за счёт сервисов Car2Go и DriveNow: Car2Go и DriveNow охватывают в целом 20 000 автомобилей в 31-ом мегаполисе мира. Каршеринг позволяет повысить загружаемость автомобилей, внося тем самым вклад в сокращение их общего числа в городах. Свыше четырёх миллионов клиентов уже пользуются услугами каршеринга. Поиск попутных пассажиров за счёт сервисов mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi и Beat: очень просто вызывать такcи с помощью самого распространённого в Европе мобильного приложения для такси либо пользоваться для поездок во французских мегаполисах услугами сертифицированных водителей. В целом 13 млн клиентов и около 140 000 водителей уже сегодня пользуются современным, практичным и быстрым способом передвижения в виде попутной подсадки пассажиров в рамках сервисов mytaxi, Clever Taxi и Beat, а также Chauffeur Privé – посреднической службы перевозок. Инновационные решения, как, например, mytaximatch, когда незнакомые люди нажатием пальца подтверждают согласие ехать вместе в одном такси, вносят важный вклад в уменьшение внутригородского трафика, сокращая массу поездок по городу с единственным пассажиром в салоне. Парковка за счёт сервисов ParkNow и Parkmobile Group/Parkmobile LLC: безталонная и безналичная парковка на обочине улицы либо помощь в поиске, бронировании и оплате парковочных мест в многоуровневых гаражах. Такая инновационная цифровая служба парковки сокращает время и количество поездок, затрачиваемых людьми на поиски парковочных мест, что, в свою очередь, значительно уменьшает дорожный трафик. Ведь перемещения в поисках места для парковки занимают сегодня до 30% всего городского трафика. Зарядка с помощью сервисов ChargeNow и Digital Charging Solutions: лёгкий доступ (нахождение, зарядка, оплата) к самой большой сети общественных зарядных станций с более чем 143 000 пунктов подзарядки по всему миру. В сочетании с предоставлением привилегированных парковочных мест в городах этот сервис поддержит распространение электрического транспорта. Это даст людям возможность легко включить электромобили в процесс удовлетворения своих потребностей в мобильности и лучше познакомиться с этим типом привода.

Учреждение совместного предприятия сгенерирует для подразделения Daimler Financial Services значительный эффект в плане оценки стоимости и доходов. Одобрение сделки антимонопольными органами в этом году может отразиться на результатах концерна Daimler AG: для Daimler Financial Services ожидается значительно бóльшая величина прибыли до налогообложения, чем годом раннее, а для всего концерна ожидаемая прибыль до налогообложения должна слегка превысить показатели предыдущего года.

В случае получения одобрения соответствующими органами в текущем году создание совместного предприятия произведёт на картину итогов концерна BMW AG однократный эффект в плане оценки стоимости и доходов, что повлечёт за собой коррекцию прогнозов: так, в 2018 г. в отношении результата всего концерна до вычета налогов ожидается при данных обстоятельствах лёгкий прирост, по сравнению с годом раннее. Описанный эффект не окажет влияния на маржу по прибыли до уплаты налогов в автомобильном сегменте.

Данный проект по слиянию сервисов подлежит проверке и одобрению со стороны соответствующих антимонопольных органов. Сервисы обоих партнёров по проекту уже сейчас сосредоточены на достижении наилучшего потребительского опыта. Поэтому для миллионов клиентов поначалу ничего не изменится: существующие услуги будут продолжать оказываться в привычном объёме и с соответствующим качеством.