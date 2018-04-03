Toyota не оставит выбора
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Toyota не оставит выбора
Апрель 03 22:05 2018

Toyota оснастит новое поколение спорткара Supra только роботизированной коробкой передач.

Об этом сообщает Rakuten со ссылкой на руководителя проекта спорткара Тетсую Таду.

По словам господина Тады, решение отказаться от механической трансмиссии было продиктовано соображениями эффективности. Роботизированная коробка передач сможет наиболее полно раскрыть потенциал мотора — под капотом возрождённого купе будет трёхлитровый турбомотор BMW.

Напомним, как пишет Коммерсант, купе Toyota Supra выпускалось с 1987 по 2002 год. Новое, пятое, поколение модели должно выйти в 2018 году.

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SupraToyota
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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