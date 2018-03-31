Свежий взгляд на старые модели 13

На Международном автосалоне в Нью-Йорке Hyundai Motor представила новое поколение Santa Fe, обновленный Tucson и кроссовер с электрической силовой установкой — Kona Electric.

Модель Santa Fe является самой популярной моделью за всю 32-летнюю историю присутствия бренда на американском рынке, объем ее продаж превысил 1,5 млн автомобилей. Santa Fe подчеркивает богатое наследие бренда Hyundai в создании кроссоверов и сам вписывает новые страницы в эту историю успеха. Четвертое поколение модели, продажи которого в США начнутся летом 2018 года, развивает успех предшественника, предлагая абсолютно новый, максимально ориентированный на семейное использование интерьер, огромное количество практичных и современных технологических решений, а также смелый яркий облик.

Смелый новый облик.

Наиболее яркими элементами передней части нового Santa Fe стали фирменная «каскадная» решетка радиатора Hyundai и светодиодная светотехника Composite Light, в которой дневные ходовые огни расположены выше основных фар. Внешний дизайн формирует мощный, широкий облик автомобиля. Спортивные линии кузова выделяются при взгляде на новый кроссовер даже с расстояния трех десятков метров.

Дизайн интерьера: прочная структура под изящными поверхностями.

В дизайне интерьера Santa Fe премиальное качество сочетается с просторной компоновкой. Четко прослеживается горизонтальное зонирование в архитектуре салона, улучшилась обзорность. Такие свойственные премиальному сегменту элементы, как трехуровневая приборная панель и контрастная прострочка обивки сидений свидетельствуют о высоком качестве. Santa Fe имеет увеличенную поверхность остекления, что улучшает ощущение простора и позволяет свободно поступать в салон естественному свету.

Высокий уровень ездового комфорта, плавность хода и управляемость.

Улучшенный ездовой комфорт, управляемость и четкость реакций кроссовера обеспечены модернизацией подвески нового поколения Santa Fe: изменено положение задних амортизаторов с наклонного на вертикальное, что позволило улучшить плавность хода и управляемость на любых покрытиях. Система автоматического поддержания уровня задней части кузова, способная компенсировать загрузку автомобиля, обеспечивает Santa Fe неизменный дорожный просвет даже при буксировке прицепа или перевозке тяжелых грузов.

Опции безопасности.

Среди опций нового Santa Fe появился разработанный Hyundai ассистент предупреждения столкновений с боковым трафиком при движении задним ходом (RCCW). Система не только предупреждает водителя, но и способна автоматически задействовать тормоза, чтобы избежать столкновения с автомобилями, которые приближаются сбоку, или при движении задним ходом в ограниченном пространстве с плохой видимостью.

К дополнительным опциям безопасности относятся система информирования о пассажирах заднего ряда (Rear Occupant Alert), которую Hyundai представляет именно на новом Santa Fe. Эта система отслеживает присутствие пассажиров на заднем ряду сидений при помощи ультразвукового датчика, способного определять движения детей и домашних животных.

Также новое поколение Santa Fe впервые оснащается ассистентом безопасного выхода Safe Exit Assist. Система временно препятствует открытию дверей в случае, если сзади приближается другой автомобиль – даже если дверные замки при этом разблокированы.

Пространство салона и обзорность.

Объем салона Santa Fe 2019 модельного года увеличился по сравнению с предшествующим поколением. Увеличился объем багажника, запас места в области ног для пассажиров второго ряда и расстояние между посадочными местами первого и второго ряда, причем уровень пола стал ниже, что обеспечивает более удобную посадку на втором ряду.

Внешние габариты.

Габариты нового Santa Fe также увеличились. Длина кузова составляет 4770 мм, ширина – 1890 мм, а колесная база увеличилась до 2765 мм – все это обеспечивает для пассажиров больший комфорт, чем его предшественник.

Вместе с габаритами увеличилась и обзорность — внешние зеркала заднего вида размещены ниже и больше сдвинуты назад относительно передних стоек, при этом сами передние стойки выполнены более тонкими. Площадь задних боковых стекол увеличена более чем на 40% для удобства как водителя, так и пассажиров второго ряда сидений.

Высокотехнологичная система полного привода НTRAC.

Новое поколение Santa Fe оснащается фирменной системой полного привода Hyundai — HTRAC® AWD. Система HTRAC AWD с электронно-управляемой муфтой обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента между передней и задней осью. Водитель может выбрать разные режимы работы — Normal, Sport или Smart, которые обеспечат более уверенное движение при различных погодных условиях.

Tucson 2019.

В отличающийся высокой конкуренцией сегмент компактных спортивных кроссоверов выходит новый игрок – обновленный Hyundai Tucson 2019 модельного года. Среди обновлений экстерьера и интерьера – новый дизайн фирменной «каскадной» решетки радиатора и новый дизайн центральной консоли. Автомобиль оснащен обновленным, более современным и высокотехнологичным пакетом опций безопасности. Продажи обновленной модели на рынке США начнутся осенью текущего года. Tucson 2019 модельного года – пятый из восьми новых или обновленных кроссоверов, о планах представить которые до 2020 года было объявлено Hyundai.

Обновления Hyundai Tucson 2019 модельного года.

• Изменения во внешнем дизайне

Новый дизайн фирменной «каскадной» решетки радиатора Hyundai

Новый дизайн фар и дневных ходовых огней

Новый дизайн задних фонарей

Новый дизайн 18-дюймовых колесных дисков

Обновленный дизайн 17- и 19-дюймовых колесных дисков

Обновленный дизайн патрубков выхлопа на ряде комплектаций

• Изменения в дизайне интерьера

Новый дизайн центральной консоли

Новый дизайн дефлекторов вентиляции

Новый дизайн кожаной отделки сидений

Новое салонное зеркало заднего вида

Новая приборная панель

«С точки зрения дизайна легко заметить, как гармонично проходит смена поколений – сначала для модели Santa Fe, а теперь – для Tucson, — обращает внимание шеф-дизайнер Hyundai Motor America Крис Чепмен (Chris Chapman). – Фирменные элементы «каскадной» решетки радиатора Hyundai и современный вариант отделки задней части автомобиля создают насыщенное, эмоциональное впечатление, при этом полностью отображая дизайнерский ДНК бренда».

Для модели 2019 года также проведено обновление линейки двигателей – они стали более мощными. Предлагается два варианта двигателей: двухлитровый четырехцилиндровый с непосредственным впрыском топлива (164 л. с., 205 Н*м), или 2,4-литровый четырехцилиндровый с непосредственным впрыском топлива (181 л. с., 237 Н*м). Оба двигателя агрегатируются с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Обновленный Tucson 2019 модельного года предлагает более широкий набор высокотехнологичных опций. Для второго ряда сидений предложен USB-порт для зарядки мобильных телефонов, появился модуль беспроводной зарядки мобильных устройств по стандарту Qi – такие решения в полной мере соответствуют потребностям современных клиентов. Обновлен дизайн центральной консоли, салонного зеркала заднего вида и панель приборов.

Kona Electric .

Hyundai впервые представила предназначенную для рынка США версию своего революционного кроссовера с электрической силовой установкой Kona Electric. Kona Electric создан на абсолютно новой платформе для компактных кроссоверов. Эта модель, подготовленная специально для рынка США, стала первым компактным кроссовером, использующим исключительно электрическую энергию. Он адресован клиентам с разным образом жизни, но ориентированным на активность и заботу об окружающей среде. Внешний дизайн Kona Electric характеризуется объемными формами и агрессивным стилем. Кузов кроссовера выполнен низким и широким – он не только выглядит эффектнее, но и имеет хорошую управляемость, дающую уверенность в условиях городской среды и в любых путешествиях, связанных с активным образом жизни. Новинка дополнит линейку кроссоверов для рынка США, в которую в настоящее время входят Santa Fe, Tucson и Kona с традиционной силовой установкой. Kona Electric 2019 модельного года будет производиться в корейском Ульсане и выйдет на рынок в четвертом квартале 2018 года – сначала в Калифорнии, а затем – поэтапно на рынки штатов на западе и северо-востоке США, ориентированных на автомобили с нулевым уровнем выбросов.

«Наш новый кроссовер Kona Electric – стильный и эффективный представитель сегмента компактных кроссоверов, максимально ориентирован на потребности клиентов, которые заботятся об окружающей среде и ведут активный образ жизни, требующих значительного запаса хода их автомобиля, — представляет новинку вице-президент Hyundai Motor America по продуктовому, корпоративному и digital-планированию Майк О’Брайен (Mike O’Brien). – Мы уверены, что эта модель способна задать новые стандарты в сегменте компактных спортивных кроссоверов, использующих исключительно электрическую энергию. Запас хода обеспечивает выдающуюся гибкость в эксплуатации, дизайн Kona Electric весьма привлекателен, клиентам предложены самые современные возможности доступа в информационные сети и лучшие из предлагаемых в этом сегменте опции безопасности».

Основные характеристики Kona Electric 2019 модельного года.

Компактный электрический кроссовер с лучшим в сегменте расчетным запасом хода – 400 км (250 миль)

Смелые, современные элементы дизайна, выбор ярких и броских цветов

Светодиодная головная оптика, задние фонари и дневные ходовые огни с характерной «световой подписью»

Высокоэффективный электродвигатель мощностью 150 кВт (201 л. с.), с крутящим моментом 395 Н*м

Литий-ионная батарея емкостью 64 кВт*ч

«Всплывающий» сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay™/Android Auto™ — в стандартном оснащении

Комплекс систем Hyundai Smart Sense (HSS):

Ассистент предотвращения фронтальных столкновений FCA с функцией распознавания пешеходов

Система обнаружения усталости водителя

Ассистент удержания а/м в полосе

Система мониторинга слепых зон

Ассистент предупреждения столкновений с боковым трафиком при движении задним ходом

Ассистент переключения дальнего света

Доступные премиальные технологии:

8-ми дюймовая навигационная система

Элементы управления приводными пультами с промежуточной консолью Доступ в информационные сети Blue Link® последнего поколения

Проекционный дисплей

Датчик дождя

Система беспроводной зарядки по стандарту Qi

Kona Electric предлагает клиентам сочетание мощного, эффективного силового агрегата и стильного, просторного интерьера.

Мощная электрическая силовая установка и расчетный запас хода 400 км.

Силовая установка Kona Electric состоит из высокоэффективного электродвигателя, мощность которого составляет 150 кВт (201 л. с.), и литий-ионной батареи ёмкостью 64 кВт*ч. Крутящий момент двигателя составляет 395 Нм. Кроссовер имеет привод на переднюю ось, передаточное число редуктора составляет 7.981. Батарея с рабочим напряжением 356 В имеет жидкостное охлаждение. Плотность запасаемой энергии в батарейном блоке составляет 141,3 Вт*ч/кг, при этом общая масса всей системы батарей составляет менее 400 кг. Помимо этого, согласно собственным расчетам Hyundai Motors, энергоэффективность Kona Electric эквивалентна расходу топлива 2 л/100 км.

Kona Electric Motor Drive System.

В Kona Electric используется бортовая зарядная система «Второго уровня» (стандарт Level-II), способная использовать для быстрой подзарядки источник мощностью 7,2 кВт. Расчетный запас хода Kona Electric является лучшим в сегменте и составляет 400 км. Полностью аккумуляторная батарея может быть заряжена за 54 минуты при помощи устройства быстрой зарядки «Третьего уровня» (стандарт Level-III, зарядка от 0 до 80% с мощностью источника 100 кВт) с использованием разъема SAE-Combo. При этом полная зарядка от 7,2-киловаттного зарядного устройства Level-II занимает 9 часов 35 минут. Возможность быстрой зарядки от источника питания постоянного тока мощностью 100 кВт является стандартной возможностью Kona Electric. Для удобства зарядки – разъемы расположены в зоне передней решетки, что облегчает подключение на парковочном месте.

Силовая структура кузова и безопасность.

Hyundai – единственный из глобальных автопроизводителей, использующий сталь собственного производства. Этот фактор оказал положительное влияние на жесткость и целостность силовой структуры Kona Electric, а также на уровень безопасности кроссовера. Легкая и при этом весьма прочная силовая структура кузова была разработана с использованием высокопрочных сортов стали AHSS (Advanced High Strength Steel), что позволило добиться лучших показателей пассивной безопасности.

Максимальной жесткости основной «капсулы безопасности» салона удалось добиться за счет использования множества деталей, изготовленных методом горячей штамповки, позволяющего создавать высокопрочные элементы структуры кузова. Длина соединений, где применены структурные клеи, у Kona Electric превосходит 114 м. За счет этого обеспечена дополнительная жесткость конструкции на скручивание и снижен общий вес кузова, что положительно сказалось на экономичности, динамике и управляемости. Платформа также имеет инновационную структуру, обеспечивающую распределение нагрузок, за счет которой при столкновении происходит перенаправление ударных нагрузок по различным направлениям, что позволяет рассеивать энергию удара и повышает степень защиты пассажиров.