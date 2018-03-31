Под Кемерово едва не сгорел автобус с детьми
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Под Кемерово едва не сгорел автобус с детьми
Март 31 16:02 2018

В Кемеровской области загорелся автобус, в котором находились игроки детской волейбольной команды из Ханты-Мансийска.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Это произошло около 10:00 по московскому времени в Топкинском районе области. В автобусе, как пишет Авторамблер, находились 11 детей-волейболистов и сопровождающие их взрослые. Все пассажиры вовремя покинули автобус. Никто не пострадал.

По данным источника агентства, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. К детям отправили другой автобус. «Известия» уточняют, что у транспортного средства загорелся мотор, но взрослым удалось справиться с огнем самостоятельно.

В конце прошлой недели в Кемерово произошел пожар, ставший одним из шести крупнейших в России за сто лет. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, сообщалось, что 41 из них — дети.

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AMSRUS
AMSRUS

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