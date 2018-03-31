Кроссоверу Honda CR-V совсем крышу снесло
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Кроссоверу Honda CR-V совсем крышу снесло
Март 31 17:02 2018

Британский офис Honda представил открытую версию кроссовера CR-V.

Кабриолет построен на базе машины четвертого поколения ко «Дню смеха», который отмечается 1 апреля.

Кабриолет Honda CR-V полностью лишен крыши – ее срезали с помощью шлифовальной машины. В компании говорят, что такой автомобиль больше подойдет для стран с теплым климатом, а не для Великобритании. После удаления средней и задней стойки структурная жесткость кузова «снизилась почти на 100 процентов», поэтому этот CR-V «непригоден для эксплуатации и неуправляем».

«Это новое направления для CR-V и для компании, — говорит глава отдела будущих профессиональных возможностей Эйпурируфуру (eipurirufūru — транслитерация японских иегороглифов, означающих первоапрельскую шутку). — Установленный целевой объем продаж на первоначальном этапе — ноль автомобилей».

В компании, как пишет Motor, добавляют, что цена машины составляет половину стоимости стандартного кроссовера, так как клиент получает только половину машины.

Конкурентами кабриолета CR-V могли бы стать Range Rover Evoque Convertible, оснащенный матерчатым верхом с Z-образным механизмом, или Jeep Wrangler. Последний может комплектоваться жестким верхом с модульной конструкцией и мягкой съемной крышей.

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CR-VHondaкабриолет
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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