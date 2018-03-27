Покупка авто с мобильного: новинка от INFINITI 8

Клиенты INFINITI смогут получить персональное предложение по финансированию покупки или лизинга нового автомобиля доступное через приложение на смартфоне.

Служба INFINITI Financial Serviсes (IFS) объявила об интеграции с AutoGravity — первой мобильной платформой для покупателей автомобилей.

AutoGravity использует патентованные технологии, напрямую соединяя покупателей, продавцов автомобилей и финансовые структуры, тем самым выводя процесс подбора и покупки автомобиля на новый, истинно революционный уровень. Среди партнеров AutoGravity ведущие банки, а также финансовые организации, представляющие автопроизводителей, такие, например, как IFS, которые обеспечивают пользователям удобство подбора, прозрачность сделки и разнообразие вариантов.

«Покупатели, которые выбирают INFINITI рассчитывают на премиальные, изысканные решения, заключенные в высокотехнологичную оболочку, — подчеркивает Рэнди Паркер, Вице-президента INFINITI Americas. – Использование ультрасовременных возможностей платформы AutoGravity это значительный шаг вперед в привлечении технологически продвинутых клиентов, которые могут выбрать кредитный или лизинговый план для их нового INFINITI».

AutoGravity — это новое слово в цифровых технологиях финансирования покупки автомобиля. Приложение предлагает пользователям интуитивно понятный четырёхступенчатый процесс покупки:

Сначала вы определяете марку и модель нового или подержанного автомобиля, доступного для приобретения в США.

Затем выбираете подходящую отделку, уровень оснащения, цвет и тип кузова, а также другие параметры из предложенных системой тысяч возможных вариантов.

После подыскиваете подходящий план финансирования покупки с помощью смартфона. Пользователям достаточно отсканировать собственные водительские права и, подсоединившись к системе через соцсети, заполнить необходимую регистрационную форму.

Наконец, вы получаете до четырех персональных предложений о финансировании сделки и завершаете процесс приобретения или оформление лизинга выбранного автомобиля за считанные минуты.

«AutoGravity предоставляет клиентам полный контроль на протяжении всей процедуры подбора и приобретения, — отмечает Энди Хинричс, основатель и генеральный директор AutoGravity. — Наше сотрудничество с INFINITI Financial Services экономит покупателям уйму времени, предоставляя быстрый доступ к различным источникам финансирования сделки».

Свыше 1,5 миллиона пользователей скачали приложение AutoGravity с тех пор, как оно было запущено в августе 2016-го. При этом суммарный объем кредитования уже превысил $2 миллиарда. Платформа AutoGravity функционирует во всех американских штатах. Услуги мобильной версии INFINITI Financial Services на данный момент доступны пользователям в Калифорнии, а начиная с середины 2018-го ими смогут воспользоваться покупатели во всех других штатах. Уникальная программа AutoGravity доступна для скачивания в электронных магазинах Apple App Store и Google Play Store. Кроме того, она работает и через мобильную версию сайта.