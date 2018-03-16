На российских дорогах появится цветная разметка
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На российских дорогах появится цветная разметка
Март 16 10:02 2018

С 1 июня 2018 года к привычной белой разметке на дорогах добавится желтая и синяя.

Cоответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт, пишет в четверг «Коммерсант».

В частности, желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим — полосы движения на перекрестках и парковочные зоны.

ГОСТ также предусматривает появление новых обозначений на асфальте — стрелки, обозначающей зону поворота, разметки-«вафельницы» на перекрестках, ограничивающей зону, куда запрещен въезд во время затора (новый ГОСТ ее легализует, хотя фактически она уже появилась в Москве), а также знака станции зарядки электромобилей.

Хотя новые нормы вступят в силу уже летом, как сообщает INTERFAX.RU, это не означает, что новая разметка появится в 2018 году: она должна пройти все этапы согласования, а наноситься будет при плановой замене асфальта. При этом все старые обозначения по-прежнему остаются допустимыми.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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