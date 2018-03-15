Найти парковку станет легче 10

Ford и ParkApp объявляют о запуске приложения поиска и оплаты парковок для мультимедийной системы Ford SYNC 3.

Владельцы Ford Focus, Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Mondeo могут прокладывать маршрут к муниципальным и коммерческим парковкам в торговых центрах и аэропортах на 8-дюймовом экране SYNC 3, а также управлять функциями приложения с помощью голосовых команд на русском языке.

Согласно исследованиям*, водители в мегаполисах тратят в среднем 20 минут на поиск свободного парковочного места, блуждающие вдоль парковок автомобили составляют до 30% городского трафика. Разработанное в России приложение позволит значительно сократить время на поиск свободных парковочных мест благодаря уникальному алгоритму и сделает максимально удобной оплату парковочного времени.

Подключив смартфон с установленным приложением ParkApp к системе SYNC 3, владельцы Ford увидят на встроенном экране системы ближайшую парковку с предложением проложить к ней маршрут**. После заезда на муниципальную парковку водитель может выбрать планируемое время стоянки и оплатить парковку с помощью автоматически сформированного SMS (деньги списываются с мобильного счета) или банковской карты. При необходимости можно досрочно завершить парковочную сессию или продлить ее. Управление приложением осуществляется с помощью сенсорного экрана и/или голосовых команд.

На коммерческих парковках со шлагбаумом (торговые центры и аэропорты) после получения парковочного билета необходимо ввести его номер в приложении или считать штрих-код для оплаты. Однако уже в ближайшем будущем процесс оплаты будет автоматизирован: камера пропускного пункта будет считывать номер автомобиля, после чего парковочная сессия начнется и завершится полностью автоматически. Водителю не нужно получать парковочный билет и выходить из машины или совершать какие-либо операции в приложении. Данный сервис будет доступен на парковках аэропортов, торговых центров, а также в заведениях фаст-фуда, предназначенных для обслуживания водителей – таких как «МакАвто» и других.

Уже скоро процесс оплаты парковки на Ford с интегрированной IoT-системой*** ParkApp Pay станет полностью автоматическим на парковках любых типов.

Проект, впервые реализованный в сотрудничестве с российским стартапом, стал очередным шагом Ford к созданию «подключенного» автомобиля будущего, который будет экономить время и средства владельца благодаря «умным» сервисам, оптимизирующим процесс поиска и оплаты парковки и других услуг.

Новые возможности по поиску и оплате парковок уже доступны для владельцев Ford с мультимедийной системой SYNC 3. Ford и ParkApp планируют развивать партнерство в создании различных «умных» сервисов для водителей как в России, так и за рубежом.