Мощный снегопад накроет центральную Россию

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. 4 марта снегопад пройдет в большинстве областей Центральной России, в том числе в Москве и Подмосковье. Также, как сообщает РБК, синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 15–20 м/с, метели, снежных заносах на дорогах, местами возможна гололедица.
Штормовое предупреждение по Курской области также опубликовано на сайте регионального управления МЧС.
Ранее, 2 марта, синоптики сообщили РБК, что март в Москве будет более холодным, чем положено по климатическим нормам, но солнечным.
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