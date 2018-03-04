Мощный снегопад накроет центральную Россию 14

В центральной части России 4 марта объявлено штормовое предупреждение в связи со снегопадом и метелями.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. 4 марта снегопад пройдет в большинстве ​областей Центральной России, в том числе в Москве и Подмосковье. Также, как сообщает РБК, синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 15–20 м/с, метели, снежных заносах на дорогах, местами возможна гололедица.

Штормовое предупреждение по Курской области также опубликовано на сайте регионального управления МЧС.

Ранее, 2 марта, синоптики сообщили РБК, что март в Москве будет более холодным, чем положено по климатическим нормам, но солнечным.