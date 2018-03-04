Мощный снегопад накроет центральную Россию
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Мощный снегопад накроет центральную Россию
Март 04 08:06 2018

В центральной части России 4 марта объявлено штормовое предупреждение в связи со снегопадом и метелями.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. 4 марта снегопад пройдет в большинстве ​областей Центральной России, в том числе в Москве и Подмосковье. Также, как сообщает РБК, синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 15–20 м/с, метели, снежных заносах на дорогах, местами возможна гололедица.

Штормовое предупреждение по Курской области также опубликовано на сайте регионального управления МЧС.

Ранее, 2 марта, синоптики сообщили РБК, что март в Москве будет более холодным, чем положено по климатическим нормам, но солнечным.

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метельснегопад
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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