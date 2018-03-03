Самый большой дилерский центр LADA в Татарстане открылся после ребрендинга
3

Самый большой дилерский центр LADA в Татарстане открылся после ребрендинга
Март 03 17:04 2018

В Казани после ребрендинга открылся самый большой дилерский центр LADA в Татарстане – «КАН-Авто».

В торжественном мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ» Ян Птачек и и.о. директора Хозяйственно-транспортного управления г. Казани Рафаэль Баталов, которому во время церемонии открытия автосалона были переданы ключи от 5 автомобилей LADA XRAY для тестовой эксплуатации мэрией Казани.

Обновленный дилерский центр КАН АВТО соответствует самым современным требованиям LADA и сочетает фирменный стиль, комфорт и высокий уровень клиентского сервиса. Шоу-рум площадью 970м² позволяет разместить постоянную экспозицию из 14 автомобилей. На территории центра расположена парковка для клиентов. Внутри салона имеется комфортная зона ожидания с Wi-Fi, детской площадкой и кафе. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Напомним, что Татарстан входит в тройку регионов России с самыми высокими продажами LADA. В самой Республике LADA – бренд №1 с долей рынка 26,9%, при этом в 2017 году доля выросла на 0,7% (продано 20 545 автомобилей). По итогам первых месяцев 2018 года наибольшей популярностью в Татарстане пользуются LADA XRAY, LADA Vesta и LADA Granta.

На тему:
  Article "tagged" as:
Ladaдилерский центртатарстан
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Вместо бензина – морская вода

Вместо бензина – морская вода 7

Обновлённый центр поддержки клиентов Renault

Обновлённый центр поддержки клиентов Renault 0

Инспекция удалась: журналисты «России 24» разбили подвеску авто в Омске

Инспекция удалась: журналисты «России 24» разбили подвеску авто в Омске 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.