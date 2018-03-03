Самый большой дилерский центр LADA в Татарстане открылся после ребрендинга 3

В Казани после ребрендинга открылся самый большой дилерский центр LADA в Татарстане – «КАН-Авто».

В торжественном мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ» Ян Птачек и и.о. директора Хозяйственно-транспортного управления г. Казани Рафаэль Баталов, которому во время церемонии открытия автосалона были переданы ключи от 5 автомобилей LADA XRAY для тестовой эксплуатации мэрией Казани.

Обновленный дилерский центр КАН АВТО соответствует самым современным требованиям LADA и сочетает фирменный стиль, комфорт и высокий уровень клиентского сервиса. Шоу-рум площадью 970м² позволяет разместить постоянную экспозицию из 14 автомобилей. На территории центра расположена парковка для клиентов. Внутри салона имеется комфортная зона ожидания с Wi-Fi, детской площадкой и кафе. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Напомним, что Татарстан входит в тройку регионов России с самыми высокими продажами LADA. В самой Республике LADA – бренд №1 с долей рынка 26,9%, при этом в 2017 году доля выросла на 0,7% (продано 20 545 автомобилей). По итогам первых месяцев 2018 года наибольшей популярностью в Татарстане пользуются LADA XRAY, LADA Vesta и LADA Granta.