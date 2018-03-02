В России снижены цены на оригинальные запчасти Mitsubishi
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В России снижены цены на оригинальные запчасти Mitsubishi
Март 02 14:07 2018

“ММС Рус” объявляет о снижении рекомендованных розничных цен на оригинальные запасные части, предназначенные для проведения кузовного ремонта автомобилей Mitsubishi.

Среднее снижение цен на оригинальные запасные части составляет 25%, а максимальная скидка на отдельные наименования достигает 50%, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Данное предложение, как сообщает Автостат, распространяется на 2575 наименований запасных частей и действует с 28 февраля по 31 марта 2018 года.

«Регулярное снижение цен на запасные части не только призвано увеличить количество обращений в наши официальные дилерские центры – подобные акции позволят владельцам Mitsubishi в текущих экономических реалиях обслуживать свои автомобили в соответствии с самыми высокими стандартами производителя и без переплат», – отметил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура.

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Mitsubishiзапчастиремонт
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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