В России снижены цены на оригинальные запчасти Mitsubishi

Среднее снижение цен на оригинальные запасные части составляет 25%, а максимальная скидка на отдельные наименования достигает 50%, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Данное предложение, как сообщает Автостат, распространяется на 2575 наименований запасных частей и действует с 28 февраля по 31 марта 2018 года.
«Регулярное снижение цен на запасные части не только призвано увеличить количество обращений в наши официальные дилерские центры – подобные акции позволят владельцам Mitsubishi в текущих экономических реалиях обслуживать свои автомобили в соответствии с самыми высокими стандартами производителя и без переплат», – отметил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура.
«Регулярное снижение цен на запасные части не только призвано увеличить количество обращений в наши официальные дилерские центры – подобные акции позволят владельцам Mitsubishi в текущих экономических реалиях обслуживать свои автомобили в соответствии с самыми высокими стандартами производителя и без переплат», – отметил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура.
C 2014 года www.amsrus.ru
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