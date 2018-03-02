Олимпийским чемпионам подарили автомобили BMW 16

В Москве состоялось награждение олимпийских призеров памятными подарками от Фонда поддержки олимпийцев России.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев вручил призерам зимних олимпийских игр 2018 в Пхенчхане ключи от автомобилей BMW, произведенных в России.

На зимних Играх в Пхенчхане российские олимпийцы завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Обладатели золотых медалей получили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d. Серебряным призерам вручили ключи от BMW X4 xDrive30d, а бронзовым – BMW X4 xDrive20d. Всего победителям подарили 46 автомобилей BMW. Все памятные модели представлены в элегантном белом цвете и собраны в России.

«Мы гордимся тем, что Фонд поддержки олимпийцев России вновь выбрал бренд BMW в качестве партнера церемонии. Зимние виды спорта традиционно отражают философию и ценности BMW Group, и на протяжении многих лет концерн выступает спонсором таких спортивных дисциплин, как биатлон, лыжные гонки, бобслей и санный спорт. Поэтому сегодня мы особенно рады поддержать российских спортсменов зимних олимпийский игр 2018, которые смогли претворить в жизнь мечту миллионов российских болельщиков. Победителям олимпийских игр в Пхенчхане вручены эксклюзивные версии моделей BMW X5 и BMW X4 российской сборки. Мы поздравляем российских спортсменов с выдающимся выступлением и желаем им новых побед в будущем», — отметил Генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.