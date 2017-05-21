Официальный дилер Kia, стоит ехать на ТО или нет?

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Добрый вечер Сергей! Наконец-то случилась радость в жизни моей семьи, у нас появился НОВЫЙ Kia cee’d SW! До этого были две подержанные, и вот мучает вопрос, подходит срок первого ТО, учитывая ситуацию с официалами у нас в Стране становится страшно отдавать им на растерзание свой новый авто. Может в Hyundai/Kia ситуация несколько иная?
Спасибо!

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Сообщение от Artem Mal'tsev (Вопросы: 11, Ответы: 14)
Ответ на 21.05.2017 21:45
7 просмотров

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Private answer

Чтоб не сильно переживать, отправляйтесь в ремзону вместе с автомобилем и стойте над душой у слесаря, отрывая его вопросами о содеянной работе)))

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1774)
Ответ на 22.05.2017 00:35
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