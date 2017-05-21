Официальный дилер Kia, стоит ехать на ТО или нет?

Добрый вечер Сергей! Наконец-то случилась радость в жизни моей семьи, у нас появился НОВЫЙ Kia cee’d SW! До этого были две подержанные, и вот мучает вопрос, подходит срок первого ТО, учитывая ситуацию с официалами у нас в Стране становится страшно отдавать им на растерзание свой новый авто. Может в Hyundai/Kia ситуация несколько иная?

Спасибо!