Официальный дилер Kia, стоит ехать на ТО или нет? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSОфициальный дилер Kia, стоит ехать на ТО или нет? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: #kiacee'dsw ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый вечер Сергей! Наконец-то случилась радость в жизни моей семьи, у нас появился НОВЫЙ Kia cee’d SW! До этого были две подержанные, и вот мучает вопрос, подходит срок первого ТО, учитывая ситуацию с официалами у нас в Стране становится страшно отдавать им на растерзание свой новый авто. Может в Hyundai/Kia ситуация несколько иная? Спасибо! На тему: Hyundai к 2018 году выпустит на рынок… Hyundai выпустит новый кроссовер Hyundai тестирует новый двигатель На рынке появился новый Solaris Volvo раскрывает подробности о… Помечена как спам Сообщение от Artem Mal'tsev (Вопросы: 11, Ответы: 14) Ответ на 21.05.2017 21:45 7 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Чтоб не сильно переживать, отправляйтесь в ремзону вместе с автомобилем и стойте над душой у слесаря, отрывая его вопросами о содеянной работе))) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1774) Ответ на 22.05.2017 00:35 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page