Нужно ли менять масло в АКПП Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНужно ли менять масло в АКПП Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Какое масло и через сколько нужно менять масло в вольво хс90 2012 года На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а… Масло из бочки Завод — огонь Вольво Россия, видимо,… Помечена как спам Сообщение от михаил денисов (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 09.04.2017 20:59 19 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Каждые 50 000 км. В любой коробке. Всегда. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1707) Ответ на 09.04.2017 23:04 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Как почернело масло так сразу менять, хотя не везде щуп установлен:) Помечен как спам Сообщение от Alex Beyev (Вопросы: 15, Ответы: 39) Ответ на 09.04.2017 23:10 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer В данном конкретном случае лучьше вообще не менять и ждать пока коробка встанет — ремонт будет в любом случае, зато на масле сэкономите. Коробка встанет на пробеге 250+/- тысячах км. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 233) Ответ на 10.04.2017 00:19 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page