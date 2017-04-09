Нужно ли менять масло в АКПП

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Какое масло и через сколько нужно менять масло в вольво хс90 2012 года

На тему:
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Сообщение от михаил денисов (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 09.04.2017 20:59
19 просмотров

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Каждые 50 000 км. В любой коробке. Всегда.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1707)
Ответ на 09.04.2017 23:04
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Как почернело масло так сразу менять, хотя не везде щуп установлен:)

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Сообщение от Alex Beyev (Вопросы: 15, Ответы: 39)
Ответ на 09.04.2017 23:10
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В данном конкретном случае лучьше вообще не менять и ждать пока коробка встанет — ремонт будет в любом случае, зато на масле сэкономите. Коробка встанет на пробеге 250+/- тысячах км.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 233)
Ответ на 10.04.2017 00:19
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