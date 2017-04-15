На что поменять Киа Соренто 2012г.

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Доброго времени суток. Nissan Pathfinder — есть ничто иное как растянутый Nissan Qasqai — агрегатная и даже кузовная база у них общая. Это ведет к недостаточной прочности кузова, которая нет — нет, да и скажеться на управляемости. Ну и там вариатор.

Ford Explorer — отличнейший автомобиль — и по дороге валит как легковушка и по умеряному бездорожью запросто проедет. Надежный, долговечный, тока жрет много. И еще — в нем мало лоска.

Sorento Prime — по сути Ваш автомобиль тока с улучьшеной управляемостью, как по мне — с более хорошим соотношением плавности хода и управляемости, с чутка более улучьшеной эргономикой водительского места и по мелочам доработан. Если Вас Ваш Sorento устраивает, то Prime будет таким же устраивающим + много новых ништяков. Мотор и коробка такиеж. Так зачем изменять марке? Не вижу смысла )))