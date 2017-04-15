На что поменять Киа Соренто 2012г. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНа что поменять Киа Соренто 2012г. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! Езжу на Киа Соренто 2.4 бензин автомат, думаю на что поменять. Хочу 7-и местный автомобиль, т.к двое маленьких детей часты поездки на природу летом и зимой. Что посоветуйте? На примете 1.Эксплоер 2. Соренто Прайм 3. Пасфайндер 4. Новый Мохав. Хочу бензиновый Авто. Спасибо! На тему: В России с 2017 года запретят… Эвакуировали детей «Картошки нет, возьмите… Chevrolet Colorado получил новый V6 и… Сижу, меняю колесо, никого не… Помечена как спам Сообщение от Андрей Сламчег (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 15.04.2017 12:29 19 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Nissan Pathfinder — есть ничто иное как растянутый Nissan Qasqai — агрегатная и даже кузовная база у них общая. Это ведет к недостаточной прочности кузова, которая нет — нет, да и скажеться на управляемости. Ну и там вариатор. Ford Explorer — отличнейший автомобиль — и по дороге валит как легковушка и по умеряному бездорожью запросто проедет. Надежный, долговечный, тока жрет много. И еще — в нем мало лоска. Sorento Prime — по сути Ваш автомобиль тока с улучьшеной управляемостью, как по мне — с более хорошим соотношением плавности хода и управляемости, с чутка более улучьшеной эргономикой водительского места и по мелочам доработан. Если Вас Ваш Sorento устраивает, то Prime будет таким же устраивающим + много новых ништяков. Мотор и коробка такиеж. Так зачем изменять марке? Не вижу смысла ))) Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 291) Ответ на 15.04.2017 16:21 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page