кроссовер до 2.5млн Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSкроссовер до 2.5млн Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Subaru Forester 2.5i-L, 171 л.с, CVT Sorento/SantaFe 2.4, 175 л.с 6AT Mitsubishi Outlander 3.0 230 л.с 6AT все с полным приводом. Нужно передвигаться по рыхлому снегу, довольно приличной глубины. На легковушке возникают проблемы. Буксуешь в горку, зад заносит. Бюджет около 2млн желательно. 2.5 потолок Нужно ли из этого что-то отбросить сразу или может что-то добавить? DSG не хочу. Tiguan новый на ручке только 1.4. Не годится. На тему: Mitsubishi готовит новый концепт Mitsubishi прекращает продажи Outlander… Subaru построит электрический… Первый кроссовер на MQB В сети появились первые снимки… Помечена как спам Сообщение от Илья Егоров (Вопросы: 7, Ответы: 28) Ответ на 26.12.2016 16:52 9 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вам нужен совет Алексея Мочалова. С упоением смотрел на его зимнее путешествие Индига — Нарьян-Мар. А если честно, от кроссовера на снегу мало толку. Не сильно он дальше уедит по сравнению с обычным седаном/хэтч-бэком, обутым в цепи. Перегреется виско-муфта и привет дорогой ремонт. Нужен настоящий джип с блокировками дифференциала и пониженными передачами… Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 251) Ответ на 26.12.2016 17:37 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page