кроссовер до 2.5млн

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Subaru Forester 2.5i-L, 171 л.с, CVT
Sorento/SantaFe 2.4, 175 л.с 6AT
Mitsubishi Outlander 3.0 230 л.с 6AT

все с полным приводом.

Нужно передвигаться по рыхлому снегу, довольно приличной глубины. На легковушке возникают проблемы. Буксуешь в горку, зад заносит.

Бюджет около 2млн желательно. 2.5 потолок
Нужно ли из этого что-то отбросить сразу или может что-то добавить?
DSG не хочу. Tiguan новый на ручке только 1.4. Не годится.

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Сообщение от Илья Егоров (Вопросы: 7, Ответы: 28)
Ответ на 26.12.2016 16:52
9 просмотров

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Private answer

Вам нужен совет Алексея Мочалова. С упоением смотрел на его зимнее путешествие Индига — Нарьян-Мар.

А если честно, от кроссовера на снегу мало толку. Не сильно он дальше уедит по сравнению с обычным седаном/хэтч-бэком, обутым в цепи. Перегреется виско-муфта и привет дорогой ремонт. Нужен настоящий джип с блокировками дифференциала и пониженными передачами…

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 251)
Ответ на 26.12.2016 17:37
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