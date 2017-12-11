Что выбрать: Новый hyundai sonata 2017 или volvo xc70 2011 года

« Back to Previous Page
Tags:
0
0

Добрый день,
Помогите пожалуйста определиться с выбором авто: для поездок на работу и на дачу с семьей в выходные (дорогу чистят и на предыдущем форд мондео я всегда проезжал) мне необходимо выбрать авто. В списке вариантов из новых мне нравится седан hyundai sonata 2017 2.0 л 150 лс (1,5 млн руб), а вот из подержанных коллега продает volvo xc70 2,4 АТ 163 л.с. 2011 года с пробегом 122 тыс. км за ~ 1 млн руб. Коллеге можно верить и больших поломок у него не было, но пробег не маленький и в этой машине наверное могут выскочить какие-то «болячки». Что посоветуете, имеет ли смысл ввызваться в авантюру с xc70 с учетом того, что я беру авто на продолжительный срок (минимум лет на 5)?

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Ivan Salamatov (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 11.12.2017 00:07
16 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Иван, доброго времени суток. Смотрите, у Вас есть возможность купить новый автомобиль с гарантией, который, кроме того, Вам понравился. Тогда зачем Вам искать на вторичном рынке живой автомобиль, который так или иначе будет с неясной историей. И даже например первичная диагностика у диллера может не выявить проблем например с поршневой — залил «доктора» и первое время движок не стучит. А чтобы реально посмотреть как там дела обстоят — нужно выкрутить свечи и залезть туда оптиковолоконной оптикой. А это недешево. Кроме того, возможны проблемы и по подвеске и по трансмиссии…. Блин, что Я Вам рассказываю — Volvo — это такой автомобиль, который если в хорошем техническом состоянии НИКТО НЕ ПРОДАЕТ. А если его продают, то явно с ним что — то нечисто.

Поэтому — берите Сонату и ездийте себе в удовольствтие, тем более, что автомобиль вышел на редкость удачным: http://amsrus.ru/2017/10/27/hyudai-o-chem-tvoya-sonata/

Помечен как спам
Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 331)
Ответ на 11.12.2017 14:04
« Back to Previous Page