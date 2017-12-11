Что выбрать: Новый hyundai sonata 2017 или volvo xc70 2011 года

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Иван, доброго времени суток. Смотрите, у Вас есть возможность купить новый автомобиль с гарантией, который, кроме того, Вам понравился. Тогда зачем Вам искать на вторичном рынке живой автомобиль, который так или иначе будет с неясной историей. И даже например первичная диагностика у диллера может не выявить проблем например с поршневой — залил «доктора» и первое время движок не стучит. А чтобы реально посмотреть как там дела обстоят — нужно выкрутить свечи и залезть туда оптиковолоконной оптикой. А это недешево. Кроме того, возможны проблемы и по подвеске и по трансмиссии…. Блин, что Я Вам рассказываю — Volvo — это такой автомобиль, который если в хорошем техническом состоянии НИКТО НЕ ПРОДАЕТ. А если его продают, то явно с ним что — то нечисто.

Поэтому — берите Сонату и ездийте себе в удовольствтие, тем более, что автомобиль вышел на редкость удачным: http://amsrus.ru/2017/10/27/hyudai-o-chem-tvoya-sonata/