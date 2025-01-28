Пожизненная гарантия и уникальные привилегии для владельцев Avatr 11

Бренд Avatr анонсировал особую привилегию для первых покупателей своего электрического кроссовера Avatr 11. В компании сообщили, что эта привилегия включает пожизненную гарантию на ключевые электрические компоненты автомобиля. Это решение призвано подчеркнуть уверенность бренда в долговечности и надежности использованных технологий.

Пожизненная гарантия будет распространяться на высоковольтную батарею производства CATL, высокопроизводительные электродвигатели и контроллеры электромоторов. В пресс-релизе компании говорится, что гарантия действительна до момента передачи прав собственности на автомобиль, то есть до смены владельца. Это условие делает привилегию уникальной, так как она доступна только первым покупателям модели.

В компании добавили, что подробности о том, как стать членом клуба «первых владельцев» и получить доступ к этой гарантии, будут объявлены вместе со стартом продаж Avatr 11. Таким образом, будущие владельцы смогут воспользоваться преимуществами, которые будут доступны только в ограниченное время.

Avatr 11

Такие шаги подчеркивают стратегию бренда по созданию тесных связей с клиентами и предоставлению им уверенности в высоком уровне качества продукции. В компании считают, что такие меры помогут установить доверие и обеспечить долгосрочные отношения с потребителями.

Avatr 11 — это передовой электромобиль, который сочетает в себе инновационные технологии, современный дизайн и высокую производительность. Модель была разработана с акцентом на экологичность, что позволяет ей соответствовать строгим требованиям по снижению углеродного следа. Это делает её подходящим выбором для потребителей, стремящихся минимизировать влияние на окружающую среду, в компании заявили, что в будущем такие автомобили будут играть ключевую роль в достижении целей по устойчивому развитию.

Avatr 11 будет доступен в России в нескольких комплектациях

Версия с батареей 90 кВт⋅ч и задним приводом (RWD) на пять мест. Более мощная комплектация с батареей 116 кВт⋅ч и полным приводом (AWD), также на пять мест. с аналогичной батареей 116 кВт⋅ч, но на четыре места и полным приводом.

Габариты модели составляют 4880 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1970 мм в высоту. Колесная база автомобиля — 2975 мм, что способствует просторному салону и высокому уровню комфорта. Эти размеры позволяют автомобилю сочетать динамичность и стильный дизайн, а также обеспечивать достаточное пространство для пассажиров и багажа.

Avatr 11

Интерьер Avatr 11 выполнен с использованием дорогостоящих материалов отделки. В компании сообщают, что модель была создана с учетом современных тенденций в автомобильной индустрии и отвечает высоким стандартам качества. Динамика и дизайн были проработаны для удовлетворения требований покупателей, ценящих сочетание технологичности и эстетики.

С выходом Avatr 11 в 2025 году бренд рассчитывает на успешный старт на российском рынке. Модель представит собой достойное продолжение стратегии по внедрению инновационных решений в сегмент электромобилей. В компании также отметили, что эти комплектации обеспечат различные варианты для пользователей с разными потребностями и предпочтениями, предлагая широкий выбор характеристик.