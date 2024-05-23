45 лет минивэну Suzuki Alto

Suzuki отмечает 45-летие культовой модели Alto. Впервые выпущенная в 1979 году, этот компактный минивэн стал невероятно популярным благодаря своей практичности и доступности.

Появление и особенности модели

В 1978 году Suzuki создала специальную производственную группу, объединившую опытных сотрудников с различных заводов компании, чтобы разработать новую модель. Эта группа была ответственна за оптимизацию производственных процессов, эффективное использование материалов и подготовку рекомендаций для заводов-субподрядчиков.

В мае 1979 года Suzuki представила Alto – двухместный переднеприводный минивэн с 2-тактным 3-цилиндровым двигателем. Alto был предложен в одной базовой комплектации, что минимизировало различия в оснащении и снизило затраты. Автомобиль был доступен исключительно с механической коробкой передач и стандартно оснащался только отопителем. Дополнительное оборудование, такое как прикуриватели и радиоприёмник, предлагалось как опция.

Оснащение модели было минимальным: простая пластиковая приборная панель, фанерные панели для усиления спинки заднего сиденья, стальные бамперы, окрашенные в серый цвет, ручные стеклоомыватели, окрашенные металлические панели на дверях без отделки и замочные скважины только на водительской двери. Благодаря этим практичным решениям Suzuki удалось сохранить низкую стоимость Alto.

Одним из ключевых факторов успеха Alto стала его доступность для широкой аудитории. Alto был первым автомобилем в Японии, предлагавшимся по единой фиксированной цене для всей страны – 470 000 йен. Этот революционный подход отличался от конкурентов, которые предлагали свои модели в различных комплектациях и по более высоким ценам.

После выпуска в сентябре 1984 года полностью обновлённой модели популярность Suzuki Alto ещё больше возросла. В этом году продажи Alto достигли рекордных 191 284 единиц, сделав его самым востребованным автомобилем на японском рынке. В июне 1985 года совокупные продажи Alto в Японии превысили 1 миллион экземпляров, а к июлю 1989 года этот показатель вырос до 2 миллионов.

Suzuki организовала юбилейную кампанию в честь достижения отметки в 2 миллиона проданных Alto. Компания провела специальный автопробег по стране, посещая своих субагентов, чтобы выразить благодарность дилерам за их вклад в успех. Также была запущена акция по поиску людей в Японии с именем Альто. В августе 1989 года 17 мальчиков с таким именем и их родители были приглашены на встречу с президентом компании Осаму Сузуки в рамках мероприятия под названием «Собрание Альто».

Эволюция компактного автомобиля

Suzuki Alto 1 поколение

Первое поколение Suzuki Alto (1979)

В 1979 году Suzuki представила миру модель Alto, возродив концепцию субкомпактного автомобиля как доступного и экономичного средства передвижения. С ценой в 470 000 йен, Alto стал настоящим хитом. Первоначальная модель оснащалась 2-тактным 3-цилиндровым двигателем объёмом 550 см³. В 1981 году появился вариант с 4-тактным 3-цилиндровым двигателем того же объёма. Alto сыграл ключевую роль в возрождении рынка субкомпактных автомобилей, бросив вызов тенденции, при которой субкомпактные модели представляли собой уменьшенные версии люксовых компактных автомобилей. Доступность Alto стала его главным преимуществом, что способствовало его огромной популярности.

Suzuki Alto 2 поколение

Второе поколение Suzuki Alto (1984)

Alto второго поколения стал первым автомобилем в Японии с водительским сиденьем, которое поворачивалось на 60° вправо, обеспечивая удобную посадку и выход из автомобиля для женщин в юбках. В 1986 году был выпущен Alto Twin Cam 12 RS, первый субкомпактный автомобиль, оснащённый 4-тактным 3-цилиндровым 12-клапанным двигателем DOHC. В 1987 году появился Alto Works, первый в мире субкомпактный автомобиль с турбонаддувом и DOHC двигателем. Эти инновации сделали Alto второго поколения пионером в своем классе, предлагая уникальные решения и технологические достижения.

Suzuki Alto 3 поколение

Третье поколение Suzuki Alto (1988)

Ранние модели третьего поколения Alto отличались сдвижной дверью (SlideSlim) и вращающимся водительским сиденьем, которые стали прообразом для будущих универсальных дизайнерских решений Suzuki. В 1990 году вступили в силу новые стандарты для субкомпактных автомобилей, позволившие использовать двигатели объёмом 660 см³. В 1991 году Suzuki представила Alto Hustle, фургон без окон в грузовом отсеке, с увеличенным багажным отделением. Эти нововведения сделали третье поколение Alto ещё более функциональным и удобным для разнообразных потребностей пользователей.

Suzuki Alto 4 поколение

Четвёртое поколение Suzuki Alto (1994)

Четвёртое поколение Alto было разработано с акцентом на простоту использования и комфорт в повседневной жизни, что сделало его особенно популярным среди женщин. Выпущенный в период снижения цен, Alto сохранил свою доступность, но при этом предложил значительное повышение качества и производительности.

Suzuki Alto 5 поколение

Пятое поколение Suzuki Alto (1998)

Пятое поколение Alto продолжило традиции предшественника, соответствуя новым стандартам для субкомпактных автомобилей. Оно достигло нового уровня безопасности, сравнимого с компактными автомобилями. Suzuki оснастила Alto новым двигателем DOHC с системой электронного управления дроссельной заслонкой, что позволило достичь экономичности в 3.44 л/100 км. Помимо базовой модели, в 1999 году был выпущен Alto C, а в 2002 году — первое поколение Alto Lapin.

Suzuki Alto 6 поколение

Шестое поколение Suzuki Alto (2004)

Шестое поколение Alto было ориентировано на простоту использования в повседневной жизни и создание чувства общности. В центре внимания оставались основные ценности Alto: доступность и лёгкость эксплуатации.

Suzuki Alto 7 поколение

Седьмое поколение Suzuki Alto (2009)

Седьмое поколение Alto было разработано с акцентом на экономичность и простоту использования. Дизайн автомобиля обеспечивал достаточный объём багажника и комфортный салон. Использование вариатора с демультипликатором позволило версии 2WD CVT достичь экономичности в 4.08 л/100 км. В 2011 году Alto продемонстрировал самую высокую топливную экономичность среди бензиновых автомобилей — 3.31 л/100 км, а обновлённая модель 2013 года показала ещё более низкий расход — 2.86 л/100 км.

Suzuki Alto 8 поколение

Восьмое поколение Suzuki Alto (2014)

Восьмое поколение Alto было построено на новой платформе и стало легче примерно на 60 кг. Оно получило высокоэффективную трансмиссию и достигло экономичности в 2.7 л/100 км. Автомобиль также был оснащён системой радиолокационной помощи при торможении. В 2015 году была выпущена версия Turbo RS с роботизированной коробкой передач и турбодвигателем. Alto восьмого поколения получил награду «Автомобиль года» по версии RJC и награду Small Mobility Award (самый удобный компактный автомобиль) на конкурсе «Автомобиль года в Японии 2015–2016».

Suzuki Alto продолжает успешную историю как доступный, практичный и экономичный автомобиль, постоянно развиваясь и внедряя новые технологии для улучшения своих характеристик и удовлетворения потребностей современных автолюбителей. Сегодня Alto доступен более чем в 100 странах мира и пользуется стабильным спросом среди покупателей, ценящих его универсальность, компактность, современность и экономичность.

Suzuki с гордостью отмечает 45-летний юбилей модели Alto и уверена, что этот легендарный автомобиль продолжит радовать своих владельцев во многих странах в течение долгих лет.