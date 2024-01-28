Changan Automobile и Ganfeng Lithium объединяют усилия в разработке твердотельных аккумуляторов

Changan Automobile начала работу над новым поколением твердотельных батарей при поддержке Ganfeng Lithium, ведущего производителя лития. Обе компании заключили меморандум о стратегическом партнерстве, охватывающем разработку материалов для аккумуляторов и переработку старых батарей.

С 2017 года Changan Automobile запустила программу Shangri-La, направленную на улучшение зарядной инфраструктуры для электромобилей. В рамках этой программы предусмотрены исследования готовности рынка к переходу на альтернативные источники энергии и инвестиции в инфраструктуру для их поддержки.

Партнерство с Ganfeng Lithium даст Changan Automobile доступ к новым технологиям и опыту в области энергоэффективности. Председатель компании Ganfeng выразил надежду на технологический прорыв и формирование мировой исследовательской базы.

Changan Automobile планирует выпустить до восьми типов аккумуляторов к 2030 году, увеличив производственную мощность до 150 ГВт·ч в год. Первыми твердотельными аккумуляторами нового поколения будут оснащены электромобили Deepal и AVATR.

Ganfeng уже представила первое поколение твердотельных батарей с удельной энергоемкостью 260 Вт·ч/кг. Однако компания продолжает развивать свои технологии, что совместно с Changan Automobile поможет улучшить линейку электромобилей и предложить более привлекательные решения.