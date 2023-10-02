Ярмарка современного искусства Cosmoscow

В Москве прошла Международная выставка современного искусства, на которой посетители имели возможность погрузиться в мир современного творчества, расширяющего обычные рамки визуального восприятия.

Это стало возможным благодаря работам художников различных направлений, таких как живопись, инсталляции, видео-арт и другие формы изобразительного искусства.

Один из выдающихся моментов этой выставки был совместный проект Exeed и Евгения Зора, одного из пионеров аудиовизуального искусства в России. Они создали завораживающий технологичный перформанс специально для Cosmoscow, который позволил зрителям погрузиться в новую эру прогресса, где искусство и технологии соединились, превратив автомобиль Exeed RX в настоящий арт-объект. Этот эффект 5D был достигнут благодаря использованию уникальных ароматов от Exeed RX.

“Мы столкнулись с интересной и амбициозной задачей – не просто представить автомобиль, но интегрировать его органично в пространство Cosmoscow. Нам удалось создать трехмерное окружение с помощью светодиодных экранов, 3D моушен-графики и оригинальной музыкальной композиции, где автомобиль стал мостом в новую реальность”, – автор проекта, Евгений Зор, поделился своим видением.

Cosmoscow предоставляет широкой аудитории возможность насладиться работами талантливых художников и следить за мировыми тенденциями в искусстве. Одной из особенностей выставки является акцент на поддержке молодых талантов и инновационных проектов, что стало важной концептуальной точкой соприкосновения между Exeed и Cosmoscow в рамках их партнерства. Традиционно, на выставке проводятся специальные программы и мероприятия, включая лекции, дискуссии, мастер-классы и презентации, которые помогают гостям углубить свои знания о современном искусстве и взаимодействовать с художниками и экспертами.