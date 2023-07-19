В электрокроссовере Voyah Free EVR теперь доступна русифицированная мультимедиа

Компания Voyah с гордостью объявляет о своем последнем инновационном шаге: русифицированное меню мультимедиа теперь доступно в их электрокроссоверах Voyah Free EVR, что позволит владельцам электрокаров наслаждаться еще более удобным и комфортным пользовательским опытом. С этим обновлением модель стала доступна для покупки во всех официальных дилерских центрах Voyah в России с июля 2023 года.

Текущие владельцы электромобилей также могут насладиться русифицированным мультимедиа, просто связавшись с дилером и записавшись на обновление программного обеспечения. После обновления, интерфейс мультимедиа будет адаптирован для удобства использования в России, с русскоязычными командами, иконками, уведомлениями и описаниями.

Это обновление значительно улучшает опыт пользователей, позволяя легко найти информацию об уровне заряда батареи, запасе хода и изменять настройки электромобиля, включая режимы вождения, комфорта и безопасности.

Каждая из систем мультимедийного комплекса, включая интеллектуальный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, предупреждения столкновений и автоматическую парковку, теперь предоставляет описание и характеристики на русском языке. Благодаря этим нововведениям, управление функциями, такими как подогрев кресел, массаж, световая атмосфера и другие, стало более комфортным и интуитивно понятным.

Электрокроссовер Voyah Free EVR – премиальный полноприводный автомобиль с увеличенным запасом хода, оборудованный двумя электродвигателями с пиковой мощностью 693 л.с. и крутящим моментом 1040 Нм. Этот автомобиль поражает своей динамикой – разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Ожидаемый суммарный запас хода составляет 674 км автономного пробега по циклу WLTP.

Новое обновление мультимедиа доступно владельцам премиального электрокроссовера Voyah Free EVR с увеличенным запасом хода на первом этапе, и вскоре станет доступно для всех моделей премиального бренда Voyah, официально представленных на российском рынке. Компания также работает над интеграцией русифицированных развлекательных сервисов и навигационной системы.