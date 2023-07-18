Следующим шагом для проекта Музея Транспорта Москвы «Привет, Москва!» станет поселок художников «Сокол»

23 июля в посёлке художников “Сокол” состоится новая программа проекта “Привет, Москва!” Музея Транспорта Москвы.

Автобус музея остановится на парковке управы района Сокол по адресу ул. Шишкина, д. 7/27. Программа будет посвящена истории появления и роли транспорта в советском искусстве.

Массовое появление автомобилей на дорогах Москвы началось в конце 1920-х – начале 1930-х годов, когда они активно вытесняли гужевой транспорт. Несмотря на то, что автомобилей было недостаточно для полного удовлетворения потребностей в пассажирских и грузовых перевозках, массовая автомобилизация страны наступила после реконструкции Московского завода имени Сталина и постройки Горьковского автомобильного завода. В 1932 году с этого завода начали сходить грузовики ГАЗ-АА и легковые автомобили ГАЗ-А. В это же время в советском искусстве начал формироваться соцреализм. Новая программа “Привет, Москва!” детально расскажет об этом явлении, о появлении транспорта в искусстве и об автомобилях, которые становились источником вдохновения для художников, сообщила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

На улицах посёлка художников “Сокол”, таких как Поленова, Шишкина, Врубеля, Верещагина и Саврасова, участники программы смогут увидеть автомобили культовых советских марок “ГАЗ” и “Москвич”, которые стали героями картин советских художников. Автомобили представят автоклубы “Москвич”, “Волга М-21”, “Победа-клуб” и частные владельцы.

Участники, которые смогут найти и сфотографировать все автомобили, получат коллекционные карты “Тройка” Музея Транспорта Москвы с изображением отечественных автомобилей XX века из коллекции музея. Чтобы получить приз, нужно будет подойти к символу проекта — автобусу “Привет, Москва!” и показать фотографии администратору. Для лучшей ориентации в посёлке всем участникам будет выдана карта местности.

Также в рамках программы состоится пешая экскурсия, в ходе которой известный фотограф и блогер Фёдор Савинцев расскажет об истории и архитектуре посёлка художников “Сокол”. А на открытой записи подкаста “Привет, Москва!” ведущий, экскурсовод музея Николай Чеканов, вместе с приглашенными гостями — журналистом и корреспондентом “Авторевю” Сергеем Знаемским и историком искусства, искусствоведом и куратором Дианой Джангвеладзе — обсудит тему появления транспорта в отечественном искусстве.

В завершение дня в ретроавтобусе состоится розыгрыш призов от музея, каждый участник получит проездной билет и сможет вытащить “счастливый номер”.

Программа мероприятия выглядит следующим образом:

13:00-18:00 — Выставка автомобилей;

13:00-14:30 — Открытая запись подкаста “Ретроспектива появления транспорта в отечественном искусстве”;

15:00-17:00 — Пешая экскурсия по поселку художников с Фёдором Савинцевым;

17:00-18:00 — Конкурс “Счастливый билет”.

Участие в программе “Привет, Москва!” бесплатное, для регистрации на мероприятия нужно посетить сайт Музея Транспорта Москвы.