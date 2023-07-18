Следующим шагом для проекта Музея Транспорта Москвы «Привет, Москва!» станет поселок художников «Сокол»

Следующим шагом для проекта Музея Транспорта Москвы «Привет, Москва!» станет поселок художников «Сокол»
18 июля 20:11 2023

23 июля в посёлке художников “Сокол” состоится новая программа проекта “Привет, Москва!” Музея Транспорта Москвы.

Автобус музея остановится на парковке управы района Сокол по адресу ул. Шишкина, д. 7/27. Программа будет посвящена истории появления и роли транспорта в советском искусстве.

Массовое появление автомобилей на дорогах Москвы началось в конце 1920-х – начале 1930-х годов, когда они активно вытесняли гужевой транспорт. Несмотря на то, что автомобилей было недостаточно для полного удовлетворения потребностей в пассажирских и грузовых перевозках, массовая автомобилизация страны наступила после реконструкции Московского завода имени Сталина и постройки Горьковского автомобильного завода. В 1932 году с этого завода начали сходить грузовики ГАЗ-АА и легковые автомобили ГАЗ-А. В это же время в советском искусстве начал формироваться соцреализм. Новая программа “Привет, Москва!” детально расскажет об этом явлении, о появлении транспорта в искусстве и об автомобилях, которые становились источником вдохновения для художников, сообщила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Новая программа проекта «Привет, Москва!» Музея Транспорта Москвы пройдет 23 июля в посёлке художников «Сокол». Автобус остановится на парковке управы района Сокол (ул. Шишкина, д. 7/27). Программу посвятили истории появления и роли транспорта в советском искусстве. «С конца 1920-х-начала 1930-х годов автомобили на дорогах Москвы начали активно вытеснять гужевой транспорт. Хотя их было все равно недостаточно, чтобы полностью покрыть потребности в пассажирских и грузовых перевозках. Массовая автомобилизация страны наступила, когда был реконструирован Московский завод имени Сталина и построен Горьковский автомобильный: в 1932 году с его конвейера стали сходить грузовики ГАЗ-АА и легковые ГАЗ-А. В это же время в советском искусстве начало формироваться такое художественное направление, как соцреализм. В новой программе “Привет, Москва!” мы подробно расскажем об этом явлении, появлении транспорта в искусстве и тех машинах, которые становились источником вдохновения для художников», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко. На улицах поселка, Поленова, Шишкина, Врубеля, Верещагина и Саврасова, участники программы смогут увидеть автомобили культовых советских марок «ГАЗ» и «Москвич», которые стали героями картин советских художников. Автомобили представят автоклубы «Москвич», «Волга М-21», «Победа-клуб» и частные владельцы. Участники, которые найдут и сфотографируют все автомобили, получат коллекционные карты «Тройка» Музея Транспорта Москвы с изображением отечественных автомобилей XX века из коллекции музея. Для получения приза надо будет подойти к символу проекта — автобусу «Привет, Москва!» и показать фотографии администратору. Чтобы легче ориентироваться в поселке, всем участникам будет роздана карта местности. Также в рамках программы состоится пешая экскурсия: известный фотограф и блогер Фёдор Савинцев расскажет об истории и архитектуре поселка художников «Сокол». А на открытой записи подкаста «Привет, Москва!» ведущий, экскурсовод музея Николай Чеканов, вместе с приглашенными гостями — журналистом и корреспондентом «Авторевю» Сергеем Знаемским и историком искусства, искусствоведом и куратором Дианой Джангвеладзе обсудит тему появления транспорта в отечественном искусстве. По традиции, в конце дня в ретроавтобусе пройдет розыгрыш призов от музея: каждый участник получит проездной билет и сможет вытащить «счастливый номер». Программа мероприятия: 13:00-18:00 Выставка автомобилей; 13:00-14:30 Открытая запись подкаста «Ретроспектива появления транспорта в отечественном искусстве»; 15:00-17:00 Пешая экскурсия по поселку художников с Фёдором Савинцевым; 17:00-18:00 Конкурс «Счастливый билет». Участие в программе «Привет, Москва!», Музей Транспорта Москвы

На улицах посёлка художников “Сокол”, таких как Поленова, Шишкина, Врубеля, Верещагина и Саврасова, участники программы смогут увидеть автомобили культовых советских марок “ГАЗ” и “Москвич”, которые стали героями картин советских художников. Автомобили представят автоклубы “Москвич”, “Волга М-21”, “Победа-клуб” и частные владельцы.

Участники, которые смогут найти и сфотографировать все автомобили, получат коллекционные карты “Тройка” Музея Транспорта Москвы с изображением отечественных автомобилей XX века из коллекции музея. Чтобы получить приз, нужно будет подойти к символу проекта — автобусу “Привет, Москва!” и показать фотографии администратору. Для лучшей ориентации в посёлке всем участникам будет выдана карта местности.

Также в рамках программы состоится пешая экскурсия, в ходе которой известный фотограф и блогер Фёдор Савинцев расскажет об истории и архитектуре посёлка художников “Сокол”. А на открытой записи подкаста “Привет, Москва!” ведущий, экскурсовод музея Николай Чеканов, вместе с приглашенными гостями — журналистом и корреспондентом “Авторевю” Сергеем Знаемским и историком искусства, искусствоведом и куратором Дианой Джангвеладзе — обсудит тему появления транспорта в отечественном искусстве.

В завершение дня в ретроавтобусе состоится розыгрыш призов от музея, каждый участник получит проездной билет и сможет вытащить “счастливый номер”.

Новая программа проекта «Привет, Москва!» Музея Транспорта Москвы пройдет 23 июля в посёлке художников «Сокол». Автобус остановится на парковке управы района Сокол (ул. Шишкина, д. 7/27). Программу посвятили истории появления и роли транспорта в советском искусстве. «С конца 1920-х-начала 1930-х годов автомобили на дорогах Москвы начали активно вытеснять гужевой транспорт. Хотя их было все равно недостаточно, чтобы полностью покрыть потребности в пассажирских и грузовых перевозках. Массовая автомобилизация страны наступила, когда был реконструирован Московский завод имени Сталина и построен Горьковский автомобильный: в 1932 году с его конвейера стали сходить грузовики ГАЗ-АА и легковые ГАЗ-А. В это же время в советском искусстве начало формироваться такое художественное направление, как соцреализм. В новой программе “Привет, Москва!” мы подробно расскажем об этом явлении, появлении транспорта в искусстве и тех машинах, которые становились источником вдохновения для художников», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко. На улицах поселка, Поленова, Шишкина, Врубеля, Верещагина и Саврасова, участники программы смогут увидеть автомобили культовых советских марок «ГАЗ» и «Москвич», которые стали героями картин советских художников. Автомобили представят автоклубы «Москвич», «Волга М-21», «Победа-клуб» и частные владельцы. Участники, которые найдут и сфотографируют все автомобили, получат коллекционные карты «Тройка» Музея Транспорта Москвы с изображением отечественных автомобилей XX века из коллекции музея. Для получения приза надо будет подойти к символу проекта — автобусу «Привет, Москва!» и показать фотографии администратору. Чтобы легче ориентироваться в поселке, всем участникам будет роздана карта местности. Также в рамках программы состоится пешая экскурсия: известный фотограф и блогер Фёдор Савинцев расскажет об истории и архитектуре поселка художников «Сокол». А на открытой записи подкаста «Привет, Москва!» ведущий, экскурсовод музея Николай Чеканов, вместе с приглашенными гостями — журналистом и корреспондентом «Авторевю» Сергеем Знаемским и историком искусства, искусствоведом и куратором Дианой Джангвеладзе обсудит тему появления транспорта в отечественном искусстве. По традиции, в конце дня в ретроавтобусе пройдет розыгрыш призов от музея: каждый участник получит проездной билет и сможет вытащить «счастливый номер». Программа мероприятия: 13:00-18:00 Выставка автомобилей; 13:00-14:30 Открытая запись подкаста «Ретроспектива появления транспорта в отечественном искусстве»; 15:00-17:00 Пешая экскурсия по поселку художников с Фёдором Савинцевым; 17:00-18:00 Конкурс «Счастливый билет». Участие в программе «Привет, Москва!», Музей Транспорта Москвы

Программа мероприятия выглядит следующим образом:

  • 13:00-18:00 — Выставка автомобилей;
  • 13:00-14:30 — Открытая запись подкаста “Ретроспектива появления транспорта в отечественном искусстве”;
  • 15:00-17:00 — Пешая экскурсия по поселку художников с Фёдором Савинцевым;
  • 17:00-18:00 — Конкурс “Счастливый билет”.

Участие в программе “Привет, Москва!” бесплатное, для регистрации на мероприятия нужно посетить сайт Музея Транспорта Москвы.

На тему:
  Article "tagged" as:
Музей Транспорта Москвы
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Завод Hyundai подарил Solaris СПбГАСУ

Завод Hyundai подарил Solaris СПбГАСУ 0

Новый Ford Bronco проходит трассу Rubicon Trail

Новый Ford Bronco проходит трассу Rubicon Trail 0

HAVAL продолжает расширение дилерской сети в России

HAVAL продолжает расширение дилерской сети в России 8

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.