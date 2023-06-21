Выгода 50 000 рублей при бронировании Arrizo 8 на сайте

До 30 июня официальный дистрибьютор марки CHERY в России предлагает привилегию в размере 50 000 рублей для тех, кто хочет стать первым обладателем элегантного бизнес-седана ARRIZO 8. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо забронировать автомобиль на сайте chery.ru.

Бизнес-седаны ARRIZO 8 доступны для бронирования в комплектациях Prestige и Ultimate в следующих цветах: глубокий зеленый, искрящийся белый, глубокий черный, огненно-красный, серебристый серый и глубокий синий. Чтобы забронировать автомобиль, необходимо выбрать понравившуюся комплектацию, заполнить форму с необходимыми данными и внести оплату услуги бронирования в размере 10 000 рублей. При онлайн-бронировании ARRIZO 8 клиент получает преимущество в виде скидки в размере 50 000 рублей.

Оплата услуг бронирования автомобиля принимается только банковскими картами, а все расчёты осуществляются в рублях Российской Федерации.

Для осуществления бронирования и получения договора купли-продажи необходимо присоединиться к клубу поклонников ARRIZO 8 в Telegram по ссылке: https://t.me/CheryArrizo8Club.

Если клиент откажется от договора бронирования в течение 30 дней или от продления срока бронирования, АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» вернет деньги клиенту на указанную при бронировании карту, если оплата автомобиля не будет произведена вовремя.

Рекомендуемые максимальные розничные цены на комплектации:

Prestige составляют 3 399 900 рублей,

Ultimate — 3 499 900 рублей,

Ultimate SE — 3 549 900 рублей.

Цены указаны без учёта дополнительной скидки.