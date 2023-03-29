АльфаСтрахование назвала самые популярные марки автомобилей в такси

В прошлом году в такси лидировал корейским автопром: на первом месте по популярности автомобили марки KIA – 24%, чуть меньше – 21% – Hyundai. На третьем месте рейтинга расположились машины марки Volkswagen, но их значительно – меньше всего 9%. Также популярны у таксистов Renault, Skoda, Toyota, ВАЗ, Nissan, Datsun и Ford. Рейтинг популярных марок автомобилей среди такси в 2022 Марка Количество от общего числа застрахованных в компании автомобилей такси KIA 24% Hyundai 21% Volkswagen 9% Renault 9% Skoda 7% Toyota 4% ВАЗ 3% Nissan 3% Datsun 2% Ford 1%