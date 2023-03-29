АльфаСтрахование назвала самые популярные марки автомобилей в такси

АльфаСтрахование назвала самые популярные марки автомобилей в такси
29 марта 11:59 2023

В прошлом году в такси лидировал корейским автопром: на первом месте по популярности автомобили марки KIA – 24%, чуть меньше – 21% – Hyundai.

На третьем месте рейтинга расположились машины марки Volkswagen, но их значительно – меньше всего 9%. Также популярны у таксистов Renault, Skoda, Toyota, ВАЗ, Nissan, Datsun и Ford.

Рейтинг популярных марок автомобилей среди такси в 2022

Марка Количество от общего числа застрахованных в компании автомобилей такси
KIA 24%
Hyundai 21%
Volkswagen 9%
Renault 9%
Skoda 7%
Toyota 4%
ВАЗ 3%
Nissan 3%
Datsun 2%
Ford 1%

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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