АльфаСтрахование назвала самые популярные марки автомобилей в такси

В прошлом году в такси лидировал корейским автопром: на первом месте по популярности автомобили марки KIA – 24%, чуть меньше – 21% – Hyundai.

На третьем месте рейтинга расположились машины марки Volkswagen, но их значительно – меньше всего 9%. Также популярны у таксистов Renault, Skoda, Toyota, ВАЗ, Nissan, Datsun и Ford.

Рейтинг популярных марок автомобилей среди такси в 2022

