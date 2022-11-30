Команда Mitsubishi Ralliart заняла первое место в общем зачете в ралли Asia Cross Country Rally 2022

Mitsubishi Motors объявляет итоги ралли Asia Cross Country Rally (AXCR) 2022, которое проходило в Таиланде и Камбодже с 21 по 26 ноября

Команда Mitsubishi Ralliart, принимавшая участие в гонке на раллийных Triton в группе T1 (прототип автомобиля повышенной проходимости) при технической поддержке Mitsubishi Motors, заняло первое место в общем зачете. По итогу прохождения общей дистанции в 1524 км, включая спецучастки общей протяженностью 637 км, пилот Чаяпон Йота (Chayapon Yotha, Таиланд) финишировал первым в общем зачете, его время составило 8 часов 22 минуты 42 секунды. Пилот Рифат Сунгкар (Rifat Sungkar, Индонезия) занял пятое место, завершив гонку на 17 минут и 14 секунд позже лидера.

Торжественный старт ралли состоялся 21 ноября в Бурираме на северо-востоке Таиланда. Этапы 1 и 3, проходившие 22 и 24 ноября, включали спецучастки, расположенные в районе Бурирама. В ходе 4 этапа 25 ноября гонка пересекла границу с Камбоджей, а 5 этап завершился 26 ноября у объекта Всемирного наследия Ангкор-Ват в Камбодже.

Чаяпон Йота за рулем Triton под номером №105 финишировал пятым на первом спецучастке в первый день гонки. Во второй день он показал лучшее время на втором спецучастке – самом длинном спецучастке AXCR этого года протяженностью 203 км – и поднялся на первое место в общем зачете. По итогам третьего, четвертого, пятого и шестого этапов пилот финишировал седьмым, шестым, пятым и пятым соответственно. Но отличный результат второго этапа позволил ему сохранить лидерство и одержать победу в общем зачете.

Рифат Сунгкар под номером №118 финишировал шестым в результате первого этапа. Из-за спущенной шины и повреждений шасси по итогам второго этапа он опустился на восьмую позицию. В ходе последующих этапов пилоту удалось улучшить свои позиции и в результате Рифат Сунгкар оказался на пятом месте в общем зачете.

Пилот Сакчай Хантракул (Sakchai Hantrakul, Таиланд) был вынужден сойти с дистанции после первого этапа из-за положительного теста на Covid-19.