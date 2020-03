Полиция США попросила преступников не нарушать закон до конца эпидемии

Полицейские американского Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, попросили преступников воздержаться от совершения каких-либо преступлений из-за того, что в городе распространяется коронавирус COVID-19.

Такой призыв появился в официальном твиттере полицейского департамента. Преступников попросили отложить всю криминальную и злонамеренную деятельность до соответствующего уведомления.

Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT

