Глава МВД выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава МВД выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч
02 марта 14:11 2020

По словам Владимира Колокольцева, на отдельных участках трасс надо “выходить на повышение скоростного режима” – ТАСС

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ ч.

“Я против снижения порога до 10 км/ч. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами – (это должно быть) улучшение качества дорог со всеми другими составляющими”, – сказал он в интервью программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1”, фрагмент которой опубликован на сайте “Вести.ру”.

По словам Колокольцева, на отдельных участках трасс “надо все-таки выходить на повышение скоростного режима”. “Уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать”, – пояснил глава МВД.

В настоящее время превышение скорости не более чем на 20 км/ч не карается штрафом.

Ранее бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поручал проработать вопрос о штрафах для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч. При этом в начале декабря 2019 года он также высказал мнение, что превышение скорости на 10 км/ч сложно уловить с точки зрения водителя, а ужесточение нормы может стать лишь поводом для того, чтобы оштрафовать большее число участников дорожного движения.

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Павел Сенькин
    02 марта, 14:23 #1 Павел Сенькин

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  2. Илья Клеинбург
    02 марта, 14:49 #2 Илья Клеинбург

    Он лыжи навострил, может говорить что угодно.

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