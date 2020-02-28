С 2012 года доходы московских таксистов сократились втрое

Раньше такси ловили с руки, платили наличными, слышали в ответ «сдачи нет» и покорно уходили восвояси.

Доход таксистов был чуть выше в том числе благодаря этому. Последние восемь лет подавляющее большинство пользуется агрегаторами и приложениями. В самом крайнем случае — звонят. С руки не ловит уже почти никто (ну разве только если телефон сел). Все это добавило четкости, утрясло цены и сократило случаи обмана, хотя до сих пор в новостях появляются сообщения вроде «таксист взял с туристов 50 тыс. за получасовую поездку и скрылся».

«В 2012 году средняя выручка водителя за день составила почти 7 тыс. рублей, из них почти 4 тыс. рублей — чистый доход водителя. В 2019 году выручка снизилась до 5,7 тыс. рублей, а доход водителя — до 1,4 тыс. рублей. При этом, отмечают аналитики, если убрать из оценки влияние агрегаторов такси, то выручка водителей могла бы составить почти 6 тыс. рублей, а доход — 2,7 тыс. рублей», — цитирует ТАСС исследование рынка такси, проведенного НИУ ВШЭ.

Если добавить к этому разницу в курсах валют, становится совсем обидно за таксистов – Moskvichmag.

При этом общее число поездок за год выросло в десять раз: в 2012 году это было 28 млн поездок, а сейчас — 324 млн. Разумеется, повлияла на это изменение доступность во всех смыслах: стало проще вызывать и дешевле платить.