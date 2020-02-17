Почему заморожено производство электрического Jaguar i-Pace

Причина остановки конвейера в Граце может представлять потенциальную опасность для многих производителей электромобилей: аккумуляторов на всех уже не хватает

Летом 2018-го, когда в Украину приезжал Ральф Шпет (в то время — генеральный директор Jaguar Land Rover), журналисту AUTO.RIA удалось задать ему вопрос о реальных планах компании на производство электрического кроссовера Jaguar i-Pace, который как раз готовился выйти на рынок. И знаете что ответил Шпет?

«Мы сможем построить столько электромобилей, сколько для них произведут батарей».

И, похоже, это проблема: на днях в штабе компании приняли решение временно (пока — всего на неделю, но дальше будет видно) приостановить производство модели i-Pace в австрийском Граце — и именно из-за нехватки аккумуляторов. Причем дело явно не в эпидемии коронавируса в Китае или просчете «заведующего складом» в Австрии: тяговые батареи для «ай-пейса» производят недалеко — в соседней Польше, на большом заводе LG Chem. Просто на всех желающих их не хватает.

Казалось бы, рассуждать о подрядчике, который «сорвал сроки» в наши времена суровой конкуренции смешно. Как сообщает The Times, в 2018-м Jaguar подписал соглашение о производстве для «ай-пейса» цилиндрических аккумуляторных ячеек с Samsung SDI, – но воз, похоже, и ныне там: пока на i-Pace устанавливают все тот же 603-килограммовый блок литий-никель-марганец-кобальтовых (LiNMC) батарей от LG.

От недостатка батарей пострадал не только Jaguar: о планах сокращения производства нового электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC проговорились в штаб-квартире Daimler. По той же причине в 2019-м не досчитались примерно четверти запланированных в производство кроссоверов e-tron дилеры Audi.

Для Jaguar недельный простой конвейера в Граце будет большой неприятностью: в прошлом году компания продала около 18 000 электрических кроссоверов. 12 с лишним тысяч доставили клиентам в Европе, а это, ни много ни мало, почти 16% от всех европейских продаж марки. Да что там: с начала 2020 года дилеры Jaguar продали в Украине 10 новых i-Pace, что, по меркам нашего рынка, очень даже неплохой результат (например, дилеры Audi продали за тот же месяц лишь 5 «е-тронов»).

Похоже, Илон Маск совсем неслучайно назвал проблему дефицита батарей для электромобилей «фундаментальной и необыкновенно острой»: что-что, а считать и прогнозировать предприниматель умеет. Известно, что всего за 4 года количество электромобилей на дорогах мира увеличилось с 700 тыс. в 2015-м до 3,3 млн. В 2017 году на производство батарей понадобилась 41 000 тонн литиевого сырья, а в 2018 году – почти 80 000 тонн! Но даже это количество — не больше трети мирового потребления лития: уж очень популярный металл.

Выход — разработка аккумуляторов с иными принципами работы: и в этом направлении, похоже, Tesla снова намеревается уйти в отрыв. Ровно год назад американцы решили выкупить компанию Maxwell, которая занимается разработкой АКБ и суперконденсаторов, а во второй половине 2019-го открыла во Фримонте, штат Колорадо, собственное производство батарей для Model3 (АКБ на Model S и Model X Tesla покупает у японской Panasonic).

Возможно, следующий шаг подопечных Илона Маска — запуск в производство безанодных литий-металлических элементов с жидким электролитом, которые, предположительно, будут более эффективными и «живучими». Работы с другими альтернативами накопителей энергии (твердотельными, «мокрыми» серно-магниевыми аккумуляторами Toyota, проточными системами nanoFlowcell) пока остаются в испытательной стадии.

Более или менее «рыночным» в настоящее время является направление производства электроэнергии вместо накопления: речь о водородных топливных элементах, которыми сейчас оборудуют электромобили Hyundai Tucson FCEV, Toyota Mirai, Honda Clarity и Hyundai Nexo.

Похоже, одного энтузиазма покупателей электромобилей для развития индустрии недостаточно: разработчикам и производителям придется «показать зубы» множеству сильных, организованных и очень обеспеченных оппонентов. В противном случае всем придется покорно сидеть и ждать, пока где-то в Конго рабочие с кирками выдолбят из грунта еще пару тысяч тонн необходимой для производства аккумуляторов руды.