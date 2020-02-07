Cadillac представил абсолютно новый Escalade 2021

Первый в отрасли изогнутый OLED-дисплей

Первая в отрасли аудиосистема AKG

Первая в сегменте система помощи водителю Super Cruise

Флагман Cadillac, Escalade пятого поколения продолжает укреплять позиции в сегменте роскошных внедорожников, в котором он является одним из лидеров на протяжении вот уже 20 лет. Новое поколение Escalade оснащается уникальными , ультрасовременными технологиями, в числе которых изогнутый экран на органических светодиодах (OLED), первая автомобильная аудиосистема AKG и система помощи водителю Super Cruise собственной разработки Cadillac

«В вождении нового Escalade есть нечто совершенно особенное, – сказал Стив Карлайл, президент Cadillac. – Потрясающий дизайн и инновационные технологии расширяют границы возможного и превращают каждую поездку в настоящее событие. Это больше, чем новый Escalade. Это новый уровень впечатлений».

Производство нового поколения Cadillac Escalade начнется в третьем квартале текущего года в Северной Америке.

Первый в отрасли изогнутый OLED-дисплей

В новом Cadillac Escalade реализована революционная для отрасли технология: изогнутый OLED-дисплей с диагональю более 38 дюймов и вдвое большую плотность пикселей, чем в 4K-телевизорах. Эта технология обеспечивает непревзойденную четкость изображения, идеально черный цвет и самую широкую цветовую гамму среди любых автомобильных дисплеев, выпускаемых на сегодняшний день.

Система включает в себя три экрана: 7,2-дюймовую сенсорную панель управления информационным центром, расположенную слева от водителя, 14,2-дюймовый дисплей комбинации приборов непосредственно за рулевым колесом и 16,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы справа от водителя. OLED-дисплей тонкий, как бумага, а его изогнутость обеспечивает оптимальную видимость каждого из экранов.

Новый Cadillac Escalade также оснащен несколькими дополнительными функциями, направленными на улучшение обзорности и безопасности, среди которых:

Навигация с дополненной реальностью На дисплей комбинации приборов проецируется вид улицы перед автомобилем в реальном времени с наложенными на него стрелками для указания поворотов и другой информацией о направлении движения. Навигационная система включает в себя звуковые подсказки о направлении движения. Например, звуковая подсказка «поверните налево» выводится через динамики с левой стороны, чтобы еще сильнее акцентировать внимание водителя на соответствующей инструкции по навигации – с увеличением громкости по мере приближения к повороту.

Система кругового обзора, которая с помощью четырех наружных камер выводит на экран изображение пространства вокруг автомобиля с высоты птичьего полета в разрешении 2 мегапикселя.

Зеркало заднего вида с потоковым видео транслирует изображение в реальном времени с камеры заднего обзора на дисплее стандартного салонного зеркала заднего вида.

Система ночного видения, которая использует инфракрасное излучение для заблаговременного обнаружения пешеходов и крупных животных впереди автомобиля, и проецирует их изображения на центральный дисплей комбинации приборов.

Новая мультимедийная система для пассажиров второго ряда с двумя отдельными 12,6-дюймовыми сенсорными дисплеями с навигацией, а также возможностью трансляции игр, музыки и видео через входы HDMI и USB. Эти дисплеи также позволяют дублировать экран Android-смартфона. Кроме того, пассажиры, сидящие сзади, могут отправлять на основной экран навигационной системы пункты назначения, а водитель может принимать или отклонять их.

Новый дизайн экстерьера

Модель Escalade сохраняет характерную для Cadillac вертикально расположенную оптику, но в новой интерпретации добавляются элегантные горизонтально расположенные фары, подчеркивающие солидность и надежность автомобиля. Высокие вертикальные задние фонари, не изменяя фирменный стиль, приобрели трехмерную внутреннюю структуру и гравированные элементы. 22-дюймовые колесные диски входят в базовую комплектацию и подчеркивают брутальную внешность автомобиля.

Дополнительные детали включают уникальные элементы декоративной отделки и эксклюзивное исполнение рисунка решетки радиатора. Впервые на модели Escalade бренд Cadillac предлагает вариант отделки Sport, отличительными чертами которого являются черная решетка радиатора и черные декоративные элементы по всему кузову.

Новый дизайн интерьера

«Ожидания и желания покупателей Escalade – это те факторы, которые каждый сотрудник дизайн-студии Cadillac учитывает беспрекословно, – говорит Фил Кучера, менеджер по дизайну интерьера. – Это позволило нам достичь глубочайшего уровня детализации, который когда-либо мог предложить Escalade». В дизайне салона высокие технологии органично переплетаются с деталями ручной работы, что придает ему утонченный и лаконичный вид.

Центральным элементом интерьера является OLED-дисплей, который содержит сенсорные элементы управления центральным дисплеем. Кроме того, управление может осуществляться с помощью полнофункционального поворотного контроллера и переключателей на рулевом колесе. Дополнительные акценты создают сетки динамиков из нержавеющей стали, стильная отделка дверных панелей и декоративная подсветка с широким выбором цветов.

Возможность выбора из нескольких вариантов отделки салона и восьми цветов позволяют еще больше персонализировать интерьер.

Аудиотехнологии для исключительных впечатлений

Известная во всем мире своими микрофонами и наушниками, которые используют выдающиеся музыканты, компания AKG впервые привнесла свои аудиотехнологии в автомобильную промышленность – эксклюзивно для Cadillac.

Результатом стала доступная в качестве опции для автомобиля Escalade система AKG Studio Reference с 36 динамиками, звук на которые выводится тремя 28-канальными усилителями, что обеспечивает кристально чистое звучание с эффектом погружения для потрясающих впечатлений от прослушивания. Входящая в базовую комплектацию система AKG Studio включает в себя 19 динамиков, в том числе большой закрытый сабвуфер с выводом звука с 14-канального усилителя.

Система Studio 3D Surround создает звук профессионального уровня с помощью стратегически расположенных динамиков, тонко настроенных для передачи свободного от искажений звука, благодаря чему у слушателя создается впечатление, что он находится в студии звукозаписи рядом с исполнителем. Дополнительные динамики в обивке потолка помогают создать эффект всестороннего погружения при прослушивании.

Динамика и комфорт в поездках

Escalade 2021 вступает в будущее мобильности как первый полноразмерный внедорожник с системой Super Cruise – лучшей в отрасли системой помощи водителю.

Новый Escalade оснащен усовершенствованной системой круиз-контроля Super Cruise с несколькими новыми функциями и улучшениями, включая автоматическую смену полосы движения. Функция автоматической смены полосы движения позволяет водителю передавать команду системе на однократную смену полосы движения с помощью сигналов поворота для указания желаемого направления движения.

Система привлечения внимания водителя Super Cruise непрерывно информирует водителя о дорожной обстановке, обнаруживая транспортные средства и подавая сигналы, когда водителю необходимо уделять больше внимания дороге.

Последние улучшения этой технологии включают в себя функцию динамического смещения в пределах полосы движения, которая корректирует траекторию движения автомобиля в занимаемой полосе в зависимости от близости других автомобилей, следующих в попутном направлении.

Escalade 2021 обеспечивает непревзойденный простор для пассажиров и их багажа. Новая архитектура и новая конструкция шасси позволили значительно расширить внутреннее пространство, обеспечив на 40% больше места для ног пассажиров третьего ряда сидений (886 мм) и на 68% больше максимального грузового пространства за третьим рядом (722 л) в модели стандартной длины.

Значительное расширение пространства для пассажиров и груза достигается, главным образом, за счет более длинной колесной базы и увеличенной общей длины автомобиля. Кроме того, новая независимая задняя подвеска позволила снизить уровень пола в салоне. Эти изменения не только улучшили вместительность автомобиля Escalade, но и повысили комфорт благодаря облегчению доступа ко второму и третьему рядам сидений, а также обеспечили более естественное положение пассажиров на сиденьях третьего ряда.

Пространство для ног пассажиров третьего ряда увеличилось более чем на 25,5 см, что делает третий ряд сидений автомобиля Escalade одним из самых просторных в сегменте, в то время как более низкий пол и увеличенная длина автомобиля позволяли расширить грузовое пространство.

Совершенство технологий управления

Самый просторный Escalade в истории марки дополнен новыми и усовершенствованными технологиями шасси, призванными обеспечить отзывчивость и точность управления, а также исключительную изоляцию от дороги. В их числе:

Абсолютно новая независимая многорычажная задняя подвеска кардинально меняет ходовые качества модели Escalade, позволяя каждому заднему колесу эффективно справляться с дорожными неровностями, в результате чего значительно повышается плавность хода, отзывчивость рулевого управления и в целом контроль водителя над автомобилем.

Модель Escalade оснащена технологией Magnetic Ride Control собственной разработки Cadillac – самой быстродействующей системой управления жесткостью подвески в мире. Она использует датчики для непрерывного «считывания» дороги и практически мгновенного изменения степени жесткости амортизаторов. Эта система реагирует значительно быстрее, чем амортизаторы с электронным управлением демпфированием, для уменьшения вертикальных перемещений кузова, повышения сопротивляемости опрокидыванию и снижения вибраций – факторов, которые часто приводят к возникновению резонирующих колебаний в больших внедорожниках.

Новая адаптивная пневмоподвеска опционально доступна для комбинирования с системой управления жесткостью подвески Magnetic Ride Control. Пневматическая подвеска обеспечивает постоянное автоматическое выравнивание уровня пола и регулировку высоты дорожного просвета на всех четырех углах кузова. При движении по автомагистрали эта система автоматически уменьшает высоту дорожного просвета для улучшения аэродинамики; кроме того, водитель может с помощью настроек уменьшить дорожный просвет на 51 мм для облегчения посадки и высадки пассажиров при парковке автомобиля. Водитель также может поднять кузов для дополнительного увеличения дорожного просвета при движении по бездорожью.

Доступный в качестве опции электронный дифференциал ограниченного проскальзывания (eLSD) обеспечивает повышенное сцепление задних колес с дорогой и улучшенное тяговое усилие на задней оси. Бесступенчато-регулируемое включение муфты обеспечивает передачу крутящего момента к колесам с наибольшим сцеплением с поверхностью, в том числе при прохождении поворотов и в дождливую погоду.

Ключевая особенность: собственный подход

Новая многорычажная независимая задняя подвеска автомобиля Escalade, состоящая из трех поперечных рычагов, большого продольного рычага, спиральных пружин и высокопрочного стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивает комфорт движени и превосходную изоляцию от дороги, которые оптимизированы до уровня, необходимого для мощных полноразмерных внедорожников класса люкс.

Обеспечивающие уверенность на дороге динамические характеристики остаются визитной карточкой модели Escalade 2021, а новый 6,2-литровый двигатель V-8 предлагается в базовой комплектации. Система изменения фаз газораспределения, система автоматической остановки / автоматического запуска двигателя и система отключения цилиндров Dynamic Fuel Management позволяют обеспечить оптимальный баланс между мощностью двигателя (420 л. с. (313 кВт)) и расходом топлива.

Впервые в истории модель Escalade предлагается с доступным в качестве опции 3,0-литровым турбированным дизельным двигателем, который создает высокий крутящий момент во всем диапазоне мощности для максимальной уверенности на дороге и превосходного буксировочного усилия. По показателям максимального крутящего момента (623 Н·м) он соответствует 6,2-литровому двигателю V-8.

Оба двигателя работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач с электронным управлением переключением, а пакет оборудования для буксировки входит в стандартную комплектацию на всех моделях. Опционально доступный пакет Trailering Integration, который повышает удобство буксировки прицепа.