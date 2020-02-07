Cadillac представил абсолютно новый Escalade 2021

«В вождении нового Escalade есть нечто совершенно особенное, – сказал Стив Карлайл, президент Cadillac. – Потрясающий дизайн и инновационные технологии расширяют границы возможного и превращают каждую поездку в настоящее событие. Это больше, чем новый Escalade. Это новый уровень впечатлений».
Производство нового поколения Cadillac Escalade начнется в третьем квартале текущего года в Северной Америке.
В новом Cadillac Escalade реализована революционная для отрасли технология: изогнутый OLED-дисплей с диагональю более 38 дюймов и вдвое большую плотность пикселей, чем в 4K-телевизорах. Эта технология обеспечивает непревзойденную четкость изображения, идеально черный цвет и самую широкую цветовую гамму среди любых автомобильных дисплеев, выпускаемых на сегодняшний день.
Система включает в себя три экрана: 7,2-дюймовую сенсорную панель управления информационным центром, расположенную слева от водителя, 14,2-дюймовый дисплей комбинации приборов непосредственно за рулевым колесом и 16,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы справа от водителя. OLED-дисплей тонкий, как бумага, а его изогнутость обеспечивает оптимальную видимость каждого из экранов.
Новый Cadillac Escalade также оснащен несколькими дополнительными функциями, направленными на улучшение обзорности и безопасности, среди которых:
Cadillac introduces the 2021 Escalade Tuesday, February 4, 2020 in Hollywood, California. The new Escalade has been completely redesigned to deliver improved driving dynamics and significantly greater passenger and cargo capacities. The luxury SUV features first-to-market curved Organic Light Emitting Diode (OLED) screen technology, the first AKG automotive audio system and Cadillacs Super Cruise driver assistance technology. (Photo by Steve Fecht for Cadillac)
Модель Escalade сохраняет характерную для Cadillac вертикально расположенную оптику, но в новой интерпретации добавляются элегантные горизонтально расположенные фары, подчеркивающие солидность и надежность автомобиля. Высокие вертикальные задние фонари, не изменяя фирменный стиль, приобрели трехмерную внутреннюю структуру и гравированные элементы. 22-дюймовые колесные диски входят в базовую комплектацию и подчеркивают брутальную внешность автомобиля.
Дополнительные детали включают уникальные элементы декоративной отделки и эксклюзивное исполнение рисунка решетки радиатора. Впервые на модели Escalade бренд Cadillac предлагает вариант отделки Sport, отличительными чертами которого являются черная решетка радиатора и черные декоративные элементы по всему кузову.
«Ожидания и желания покупателей Escalade – это те факторы, которые каждый сотрудник дизайн-студии Cadillac учитывает беспрекословно, – говорит Фил Кучера, менеджер по дизайну интерьера. – Это позволило нам достичь глубочайшего уровня детализации, который когда-либо мог предложить Escalade». В дизайне салона высокие технологии органично переплетаются с деталями ручной работы, что придает ему утонченный и лаконичный вид.
Центральным элементом интерьера является OLED-дисплей, который содержит сенсорные элементы управления центральным дисплеем. Кроме того, управление может осуществляться с помощью полнофункционального поворотного контроллера и переключателей на рулевом колесе. Дополнительные акценты создают сетки динамиков из нержавеющей стали, стильная отделка дверных панелей и декоративная подсветка с широким выбором цветов.
Возможность выбора из нескольких вариантов отделки салона и восьми цветов позволяют еще больше персонализировать интерьер.
Известная во всем мире своими микрофонами и наушниками, которые используют выдающиеся музыканты, компания AKG впервые привнесла свои аудиотехнологии в автомобильную промышленность – эксклюзивно для Cadillac.
Результатом стала доступная в качестве опции для автомобиля Escalade система AKG Studio Reference с 36 динамиками, звук на которые выводится тремя 28-канальными усилителями, что обеспечивает кристально чистое звучание с эффектом погружения для потрясающих впечатлений от прослушивания. Входящая в базовую комплектацию система AKG Studio включает в себя 19 динамиков, в том числе большой закрытый сабвуфер с выводом звука с 14-канального усилителя.
Система Studio 3D Surround создает звук профессионального уровня с помощью стратегически расположенных динамиков, тонко настроенных для передачи свободного от искажений звука, благодаря чему у слушателя создается впечатление, что он находится в студии звукозаписи рядом с исполнителем. Дополнительные динамики в обивке потолка помогают создать эффект всестороннего погружения при прослушивании.
Escalade 2021 вступает в будущее мобильности как первый полноразмерный внедорожник с системой Super Cruise – лучшей в отрасли системой помощи водителю.
Oscar-winning filmmaker Spike Lee introduces the 2021 Cadillac Escalade after showing his short film Anthem Tuesday, February 4, 2020 in Hollywood, California. The new Escalade features an industry-first curved OLED screen technology, offering bold imagery, perfect blacks and the largest color range in the industry. (Photo by Steve Fecht for Cadillac)
Новый Escalade оснащен усовершенствованной системой круиз-контроля Super Cruise с несколькими новыми функциями и улучшениями, включая автоматическую смену полосы движения. Функция автоматической смены полосы движения позволяет водителю передавать команду системе на однократную смену полосы движения с помощью сигналов поворота для указания желаемого направления движения.
Система привлечения внимания водителя Super Cruise непрерывно информирует водителя о дорожной обстановке, обнаруживая транспортные средства и подавая сигналы, когда водителю необходимо уделять больше внимания дороге.
Последние улучшения этой технологии включают в себя функцию динамического смещения в пределах полосы движения, которая корректирует траекторию движения автомобиля в занимаемой полосе в зависимости от близости других автомобилей, следующих в попутном направлении.
Escalade 2021 обеспечивает непревзойденный простор для пассажиров и их багажа. Новая архитектура и новая конструкция шасси позволили значительно расширить внутреннее пространство, обеспечив на 40% больше места для ног пассажиров третьего ряда сидений (886 мм) и на 68% больше максимального грузового пространства за третьим рядом (722 л) в модели стандартной длины.
Значительное расширение пространства для пассажиров и груза достигается, главным образом, за счет более длинной колесной базы и увеличенной общей длины автомобиля. Кроме того, новая независимая задняя подвеска позволила снизить уровень пола в салоне. Эти изменения не только улучшили вместительность автомобиля Escalade, но и повысили комфорт благодаря облегчению доступа ко второму и третьему рядам сидений, а также обеспечили более естественное положение пассажиров на сиденьях третьего ряда.
Пространство для ног пассажиров третьего ряда увеличилось более чем на 25,5 см, что делает третий ряд сидений автомобиля Escalade одним из самых просторных в сегменте, в то время как более низкий пол и увеличенная длина автомобиля позволяли расширить грузовое пространство.
Cadillac President Steve Carlisle introduces the 2021 Cadillac Escalade Tuesday, February 4, 2020 in Hollywood, California. The new Escalade has been completely redesigned to deliver improved driving dynamics and significantly greater passenger and cargo capacities. The luxury SUV features first-to-market curved Organic Light Emitting Diode (OLED) screen technology, the first AKG automotive audio system and Cadillacs Super Cruise driver assistance technology. (Photo by Steve Fecht for Cadillac)
Самый просторный Escalade в истории марки дополнен новыми и усовершенствованными технологиями шасси, призванными обеспечить отзывчивость и точность управления, а также исключительную изоляцию от дороги. В их числе:
Новая многорычажная независимая задняя подвеска автомобиля Escalade, состоящая из трех поперечных рычагов, большого продольного рычага, спиральных пружин и высокопрочного стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивает комфорт движени и превосходную изоляцию от дороги, которые оптимизированы до уровня, необходимого для мощных полноразмерных внедорожников класса люкс.
Обеспечивающие уверенность на дороге динамические характеристики остаются визитной карточкой модели Escalade 2021, а новый 6,2-литровый двигатель V-8 предлагается в базовой комплектации. Система изменения фаз газораспределения, система автоматической остановки / автоматического запуска двигателя и система отключения цилиндров Dynamic Fuel Management позволяют обеспечить оптимальный баланс между мощностью двигателя (420 л. с. (313 кВт)) и расходом топлива.
Впервые в истории модель Escalade предлагается с доступным в качестве опции 3,0-литровым турбированным дизельным двигателем, который создает высокий крутящий момент во всем диапазоне мощности для максимальной уверенности на дороге и превосходного буксировочного усилия. По показателям максимального крутящего момента (623 Н·м) он соответствует 6,2-литровому двигателю V-8.
Оба двигателя работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач с электронным управлением переключением, а пакет оборудования для буксировки входит в стандартную комплектацию на всех моделях. Опционально доступный пакет Trailering Integration, который повышает удобство буксировки прицепа.
Media get a closer look at the 2021 Cadillac Escalade Tuesday, February 4, 2020 in Hollywood, California. The new Escalade has been completely redesigned to deliver improved driving dynamics and significantly greater passenger and cargo capacities. The luxury SUV features first-to-market curved Organic Light Emitting Diode (OLED) screen technology, the first AKG automotive audio system and Cadillacs Super Cruise driver assistance technology. (Photo by Steve Fecht for Cadillac)
Сроки появления модели на российском рынке будут объявлены дополнительно.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.