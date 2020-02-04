ГИБДД нашла нарушения в подсветке электробусов

ГИБДД нашла, что новогоднее оформление общественного транспорта Москвы нарушает действующие нормы. Водители и должностные лица, ответственные за выпуск на линию электробусов, украшенных праздничными световыми гирляндами, оштрафованы – Коммерсантъ

Госавтоинспекция проверяет законность другого вида инновационного оформления — подсветки днища. Нештатные источники света могут дезориентировать участников движения, поясняют эксперты, подобный «тюнинг» надо согласовывать с ГИБДД. В «Мосгортрансе» обращают внимание, что новогодний транспорт стал «доброй традицией и визитной карточкой зимней столицы», а работы по установке светотехники выполнены законно.

УГИБДД по Москве провело проверку по обращению правозащитника, члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григория Шухмана по поводу применения на автобусах «Мосгортранса» новогоднего оформления — гирлянд типа «занавес» по всей площади кузова. Господин Шухман просил дать оценку светотехнике в рамках действующего техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. В Госавтоинспекции ответили господину Шухману, что после проведенной в связи с этим проверки выявлены нарушения закона «О безопасности дорожного движения» и «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» (постановление правительства №1090). Водители и должностные лица, ответственные за выпуск автобусов на линию, оштрафованы (на какую сумму, не уточняется).

Одновременно ГИБДД начала административное расследование по другому обращению Григория Шухмана — в связи с использованием подсветки днища на электробусах.

«На завод-изготовитель (КамАЗ.— “Ъ”) направлен запрос о соответствии заводской конструкции наличия световых приборов под днищем транспортного средства»,— рассказали “Ъ” в столичной ГИБДД.

Требования к источникам света описаны в правилах ЕЭК ООН №48, на которые ссылается техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Белый свет могут излучать фары ближнего или дальнего света, противотуманные фары, стояночные или дневные ходовые огни (при применении в передней части машин), освещение подножки. Сзади белый свет предусмотрен только для подсветки госномера или фонаря заднего хода. Стоп-сигналы должны быть красными, цвет сигналов поворота должен быть «автожелтым».

Нештатные источники света способны дезориентировать участников движения, пояснил “Ъ” гендиректор компании «Услугиавто» (переоборудование транспортных средств) Юрий Пархоменко.

«Например, на темной дороге из-за такой подсветки другим участникам движения могут быть непонятны габариты электробуса»,— говорит он. Гирлянды пешеход может задеть рукой, его может ударить током, добавляет Юрий Пархоменко. «Никто не спорит о красоте, но есть определенные требования безопасности, которые должны соблюдаться»,— говорит он.

Отметим, что в ноябре 2019 года глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников рассказывал в журнале «За рулем», что установка нештатной подсветки днища в транспортном средстве является внесением изменений в конструкцию и должно согласовываться в рамках процедуры, введенной с июня 2019 года.

В ПАО «КамАЗ» ситуацию не комментируют. В ГУП «Мосгортранс» “Ъ” рассказали, что праздничными гирляндами украшено 50 электробусов.

«Оформление выполнили по всем требованиям под контролем производителей,— рассказали в ГУП.— Украшенный транспорт уже стал доброй традицией и визитной карточкой зимней столицы — он выходит на маршруты в течение пяти лет. Нареканий со стороны органов безопасности движения не поступало». Дополнительная подсветка, наоборот, способствует безопасности движения, особенно зимой, отмечают в «Мосгортрансе»: «Новогодний транспорт положительно воспринимается москвичами — за период новогодних праздников в соцсетях было оставлено более 10 тыс. постов на эту тему, среди них нет ни одной негативной, кроме публикации правозащитника Шухмана, который в следующем году может объявить вне закона Деда Мороза и наряженные елки на улицах города». Подсветкой днища, по данным «Мосгортранса», оснащено 300 электробусов. Перед установкой ГУП и производители консультировались с ФГУП НАМИ. «Электробус относится к категории транспортных средств М3 (один из классов автобусов.— “Ъ”), его компоновка регулируется правилами ООН №48,— пояснили в “Мосгортрансе”.— Согласно заключению НАМИ, такой тип подсветки не относится к устройствам освещения и световой сигнализации и не входит в область применения этих правил».

В ГУПе обратили внимание, что «световые линии» являются штатной конструкцией электробуса и выполняются на заводах-производителях, о чем «Мосгортранс» «известил» ГИБДД.