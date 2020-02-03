Запатентован новый российский автомобиль

Частная компания «Зетта» оформила патент на внешность одноимённого электромобиля

В открытой базе Роспатента появился новый вариант дизайна российского электромобиля Zetta: можно предположить, что серийная версия машины будет именно такой.

Ранее компания объявила, что новинка получит четыре мотор-колеса Дуюнова мощностью 18,1 кВт каждое, а суммарная оттдача электромоторов составит 72,4 кВт (98 л.с.).

Длина машины – чуть больше трёх метров (вазовская «Ока» на 20 см длиннее), а снаряжённая масса – менее 400 кг. Это позволит сертифицировать модель как квадроцикл.

Учитывая малую массу и компактные габариты, скромного литий-ионного аккумулятора ёмкостью всего лишь 10 кВт·ч должно хватать на 200 километров пробега.

По планам, серийная Zetta должна появиться до конца этого года, а стоимость базовой версии составит около 450 000 рублей.

По материалам Авто Mail.ru.